Cât a plătit un turist român pentru această porție minusculă de caracatiță, în Thasos. Nu și-a potolit foamea, așa că și-a luat și un burger

Un turist român aflat în vacanță pe insula Thasos a postat o imagine cu caracatița pe care a primit-o într-o tavernă locală. Porția, considerată de unii „minusculă”, l-a lăsat flămând, așa că bărbatul a fost nevoit să comande și un burger. Bărbatul a spus și cât l-a costat toată masa. Tu ai da atât?

Tot mai mulți români aleg Grecia în detrimentul litoralului românesc, atrași de peisaje spectaculoase, plaje curate și o gastronomie apreciată internațional. Insula Thasos rămâne una dintre cele mai populare destinații, preferată în special pentru echilibrul între preț și calitate. Însă experiențele diferă, iar în acest caz, porția de caracatiță comandată de turist a fost motiv de nemulțumire, nu neapărat din cauza gustului, ci a dimensiunii.

Românul a descris exact ce a comandat și cât a plătit pentru fiecare fel, precizând că deși preparatul de caracatiță era gustos, a fost atât de mic încât nu l-a săturat. A fost nevoit să își comande și un burger, pentru a compensa.

„La Lagos, pe lângă mousaka și bourgiourdi foarte bune, îmi place să îmi iau fried fish mix. Astfel pot să mă bucur de mai multe gusturi de pește în aceeași porție. Costă 18 euro porția. Am mai avut caracatiță de 18 euro și o fripturică de purcel de 13 euro cam prea mare. Și pentru că porția de caracatiță este aperitiv, am luat și un burger de 14 euro. Am scris așa explicit prețurile pentru că au început să apară iar întrebările legate de acest aspect. Bine, de fapt nu cred că s-au oprit.”, a scris romanul pe grupul Forum Thassos.