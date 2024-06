Cât a produs Coldplay pentru organizatorii evenimentului de la București. Suma pentru cele două seri de concert este uriașă

În ultimele zile, Coldplay a fost pe buzele tuturor românilor. Dincolo de show-ul nemaipomenit pe care trupa britanică l-a făcut pe Arena Națională, au existat și o mulțime de controverse. Faptul că solistul Chris Martin l-a invitat pe Babasha, un cântăreț de manele, alături de el, pe scenă, a împărțit România în două. Totuși, indiferent de cele întâmplate, organizatorii de la București au încasat o sumă uriașă de bani pentru cele două seri de concert.

Miercuri și joi, 12 și 13 iunie, a avut loc, pe Arena Națională din București, concertul celor de la Coldplay, unde au participat peste 100.000 de oameni. Trupa britanică se află pentru prima dată în România, iar fanii au așteptat mult timp acest moment. Astfel, biletele s-au vândut ca pâinea caldă.

Coldplay este una dintre cele mai bune trupe la nivel internațional, iar fanii din România au așteptat cu sufletul la gură să concerteze și la noi în țară. Chris Martin și colegii săi au cântat pe Arena Națională din București, două seri la rând. Încă de când s-au pus în vânzare, biletele s-au luat ca pâinea caldă. Mulți oameni nici măcar nu au prins un loc.

În urma celor două seri legendare, spectacolul a avut încasări uriașe. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) a obținut mult mai mulți bani decât la un meci obișnuit. De obicei, costul de operare al Arenei Naționale este de 10.000 de euro.

Totuși, cei de la Coldplay au fost nevoiți să scoată din buzunar 56.000 de euro pentru o singură seară. Astfel, încasările totale pentru cele două show-uri, au fost în valoare de 112.000 de euro, potrivit Gsp.ro.

Nici biletele nu au fost deloc ieftine. Fanii au plătit între 200 și 5.000 de lei pentru a participa la concert. În ciuda prețurilor mari, românii s-au înghesuit să vadă pe Chris Martin și pe colegii săi. Stadionul a fost arhiplin, iar oamenii s-au bucurat la maximum de show-ul făcut de Coldplay. Până la urmă, spectacolul a avut un final fericit, după momentul cu huiduieli din prima seară.

„Aseară am susţinut primul nostru concert în România. M-am simţit şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta.

Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume.”, a spus Chrid Martin pe scenă.