Cât costă 1 kg de vinete în Mega Image București. Reacția APC: „E mai scump ca în Bruxelles, capitala Uniunii Europene!”

A venit vara și a început sezonul mâncărurilor ușoare și al salatelor. În acest sezon legumele și fructele sunt la mare căutare, însă în vara lui 2025 românii trebuie să scoată bani frumoși din buzunare pentru acestea. Cât a ajuns să coste 1kg de vinete în Mega Image? E mai scump ca în Bruxelles, capitala Uniunii Europene.

În ultima perioadă, românii au suportat scumpiri pe bandă rulantă. Prețurile au crescut aproape la orice – de la carne și lactate până la fructele și legumele de sezon. Iar vara, care ar fi trebuit să aducă un respiro în piață, vine cu un nou val de scumpiri. Din cauza ploilor abundente și a grindinei, recoltele din acest an sunt sub așteptări, iar oferta redusă s-a tradus rapid în tarife mai mari pentru tot ce ține de alimentația sănătoasă.

Sezonul salatelor, al zacuscăi și al legumelor vine anul acesta cu o notă de plată destul de usturătoare. Mai mulți cumpărători au început deja să reclame scumpirile din supermarketuri, iar Asociația pentru Protecția Consumatorului din România a luat atitudine. Reprezentanții acesteia trag un semnal de alarmă și susțin că unele legume din capitala României sunt mai scumpe decât în inima Europei.

Un exemplu clar vine chiar din comparația cu Bruxelles-ul. De exemplu, un kilogram de vinete la Mega Image costă 13,99 lei, în timp ce un kilograme de vinete în Piața Gare du Midi din Bruxelles costă 1,99 euro, adică aproximativ 10,06 lei. Și nu este singurul exemplu.

Diferențele sunt vizibile și în alte categorii de produse, ceea ce ridică semne de întrebare legate de modul în care se formează prețurile în marile lanțuri de magazine. În timp ce în multe state din vestul Europei consumatorii se bucură de prețuri stabile și reglementări clare, în România, fluctuațiile pieței par să lovească exact în produsele de bază.

Pe rețelele sociale, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți români spun că evită supermarketurile și aleg piețele locale sau producătorii direcți, unde, deși prețurile nu sunt întotdeauna semnificativ mai mici, au măcar garanția unui produs proaspăt și autohton.

„Da, așa este și nici nu provin din Turcia sau China cum sunt cele din supermarketurile din România. Aici se aduc ce nu se vinde in vest. Am luat de ex un castravete Fabio din supermarket, ambalat în țiplă, când l-am desfăcut și tăiat acasă am constatat că era gălbui in interior și cu o textura aproape ca de burete”; „Rar cumpăr din magazin. Poate le mai controlează ANPC măcar așa din când în când”, sunt câteva din comentariile din mediul online.