Cât costă jumătate de sendviș în Aeroportul Otopeni. Blogerul Otravă are poza zilei. „Daca era salam romanesc era mai ieftin!”

Postarea influencerului a stârnit o dezbatere intensă despre prețurile excesive din aeroporturi, o problemă cu care se confruntă mulți pasageri. Utilizatorii au relatat cum au plătit sume nejustificat de mari nu doar pentru sandwich-uri, ci și pentru cafea, apă sau alte produse esențiale. În multe cazuri, prețurile din aeroporturi sunt considerabil mai mari decât cele din orașe, iar lipsa opțiunilor alternative permite comercianților să stabilească tarifele după bunul plac.

„Daca era salam romanesc era mai ieftin!”.

„Normal !!! Salamul este din Ucraina din câinii ăia înghețați care s-au împrăștiat pe șosea din dubă aia care a făcut accident”,

„Da, e bătaie de joc la unele produse… Dar, na, e mai greu când ai copii și chiar vor anumite chestii”,

„Eu la Mangalia acum o săptămână am plătit. 20 de lei o sticla de apa de 1l (mai mult de 4€) doua cafele 24lei.. 3€ o cafea…Trăiască România”,

„Ce ne mai miră?! O clătită cu sirop de arțar și fructe exotice (banane, ananas, kiwi) și crema de ciocolata duo costa 50 de lei (Bușteni)”,

„Anul trecut, cănd am plecat din Otopeni, era 55 de Ron adică 11 euro am rezistat eroic pana la Napoli în aeroport ,ca să mănânc un panino napoletano si o sfogliatella, ambele 5 euro. Am băut și o apă și o cafea și restul l-am lăsat pe bar, tips”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea lui Otravă.

Chiar dacă problema prețurilor ridicate în aeroporturi nu este nouă și nu se limitează la România, diferențele de preț între produsele din aeroport și cele de afară par să fie mai mari în țara noastră decât în alte locuri. Adesea, pasagerii se simt constrânși să aleagă între a plăti prețuri exagerate sau a rămâne fără alimente și băuturi în timpul zborului.

Citește și: Cătălina din Zalău a zburat cu TAROM în Turcia. Când a ajuns, a înlemnit: Ce s-a întâmplat cu bagajele ei