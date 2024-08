Eroare colosală pe un aeroport din România! 300 de bagaje au fost încărcate în aeronave greșite

Eroare de proporții pe unul dintre aeroporturile mari din România. Peste 300 de turiști au rămas fără bagaje. Acestea au fost trimise la destinații diferite, iar haosul s-a dezlănțuit. Pasagerii care călătoreau spre Antalya și Hurghada s-au trezit fără bagajele lor. Eroarea a avut loc pe Aeroportul Oradea, sâmbătă seara, 24 august.

O eroare a angajaților de pe Aeroportul Oradea a făcut ca turiștii care s-au îmbarcat sâmbătă seara spre Egipt, la Hurgata și Antalya-Turcia să rămână fără bagaje. Concret, turiștii care au fost îmbarcați la ora 18:51 către Egipt s-au trezit cu bagajele celor care au plecat la ora 19:36 către Antalya și invers.

(CITEȘTE ȘI: SUMA URIAȘĂ PLĂTITĂ DE UN BUCUREȘTEAN PENTRU UN SANDWICH, ÎN AEROPORTUL OTOPENI: „L-AM LUAT ÎN 3 RATE”)

Sâmbătă seara, bagajele a peste 300 de călcători au fost încurcate de angajații aeroportului din Oradea. Mai exact, bagajele au fost încurcate între două zboruri, iar atunci când au ajuns la destinație turiștii s-au trezit fără nimic. Au așteptat în zadar minute bune să își zărească bagajele și nici măcar nu au fost informați de eroarea produsă.

„Am ajuns la 21:30 pe Aeroportul din Antalya şi am mers sa ne luăm bagajele pentru ca apoi să mergem la resort. Am aşteptat la banda de bagaje şi nimic, am stat cam o oră cred, pe urmă am întrebat la informaţii, ei nu ştiau de situaţie.

În final am aflat ce s-a întâmplat, că bagajele au fost încurcate. Am stat trei ore în aeroport ca să completăm şi nişte hârtii ca să ne trimită bagajele. A fost groaznic. Cu copii mici după noi, am rămas şi fără lapte praf, hainele sunt în bagaj. N-am păţit așa ceva de când călătoresc”, a povestit unul dintre turiștii din zborul către Antalya, potrivit ebihoreanul.ro.