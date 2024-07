Cât costă o vacanță de 2 săptămâni în Japonia. Doi români, Anda și Marius, au făcut calculul complet: transport + cazare + mâncare + activități

Este perioada vacanțelor de vară, iar mulți români aleg să petreacă fie pe litoralul românesc, fie la munte, ori în vacanțe exotice. Este și cazul unui cuplu din România care și-a făcut publică experiența pe o rețea de socializare. Anda și Călin au făcut calculul complet și au făcut lista detaliată a tuturor costurilor. Care este, de fapt, bugetul necesar pentru o astfel de vacanță.

Mulți români ar putea fi reticenți atunci când vine vorba de a lua în calcul deplasarea într-o destinație îndepărtată. Ei bine, se pare că acest tip de vacanțe au devenit ceva mai accesibile – din punct de vedere financiar – pentru o anumită categorie de turiști. Pe lângă cei care aleg să exploreze minunățiile din Europa, o parte dintre români și-au îndreptat atenția către destinații ceva mai… exotice. Este și cazul a doi tineri – Anda și Călin – care au explorat cultura, tradiția și modernitatea Japoniei. Conform specialiștilor, yenul japonez – moneda oficială a Japoniei – a înregistrat o devalorizare importantă în ultimele 12 luni, ceea ce a făcut ca vizitarea acestei țări să fie cu 11% mai ieftină decât în anul precedent (2023), ceea ce înseamnă că țara asiatică ar putea fi una dintre destinațiile preferate din această vară. Cât i-a costat pe cei doi distracția, de fapt?

Cât costă o vacanță în Japonia

Pe pagina de Instagram ”umbluvandra”, Anda a fost cea care a făcut calculul complet. De la transport, cazare, activități zilnice până la mâncare și alte mic cheltuieli. Cele două săptămâni în Japonia au costat aproximativ 2.638 de euro/persoană, sumă finală care poate varia în funcție de fiecare activitate, fel de mâncare, mijloc de transport ales de fiecare turist în parte. Bugetul de călătorie și costul vieții în Japonia au fost calculate – după cum urmează:

1. Transport: 990€/pers

• Zbor Buapesta-Tokyo: 550€/pers (cu o escala și 2 bagaje cală/pers)

• Transfer tren aeroport Narita-Tokyo: 14€/pers

• Transfer tren Tokyo-aeroport Narita: 14€/pers

• Abonament metrou Tokyo 48h: 7€/pers

• Bullet train Tokyo-Kyoto: 115€/pers

• Taxi Kyoto: 10€/taxi

• Train Kyoto-Osaka: 16€/pers

• Bullet Train Osaka-Fuji: 104€/pers

• Bus Fuji: 15€/pers

• Toate celelalte bilete de tren, autobuz, metrou etc: 150€/pers (am folosit doar transportul în comun întreaga călătorie)

2. Cazare: 880€/pers

• Cazare Tokyo 2 nopți: 310€/cameră dubla

• Cazare Kyoto 4 nopți: 472€/cameră dubla

• Cazare Osaka 2 nopți: 295€/cameră dubla

• Cazare Mt Fuji 1 noapte: 248€/cameră dubla

• Cazare Tokyo 3 nopti: 434€/cameră dubla

3. Mâncare: 365€/pers

Aici nu am reușit deloc să notez tot, am mâncat muuult prea mult, toată ziua mâncam, fie la restaurante, fie snackuri de pe strada, din supermarket. Așa că doar am adunat tot ce am cheltuit și vă las totalul, iar mai jos câteva prețuri exacte pentru cele mai populare feluri de mâncare, ca să vă faceti o idee cât costa fiecare:

• Sushi chain: 21€/2 pers

• Sushi local restaurant Kyoto: 11€/platou sushi pt 1 persoană

• Wagyu Beef: 40€ (platou vita wagyu 2 persoane, crud, l-am făcut noi la grătar)

• Kobe Beef: 80€/bucata

• Fel de mâncare în restaurant local: 6-9€

• Frigăruie la restaurant pe stradă: 1-1.5€

4. Activități (toate cumpărate prin @getyourguide): 448€

• Ramen Tasting: 112€/pers

• Kyoto Food&Culture Tour: 90€:pers

• Kyoto Gion District private tour: 90€/pers

• Tea Ceremony: 29€/pers

• Osaka Guided Tour: 39€/pers

• Tokyo Sushi Making Class: 52€/pers

• Tokyo Skytree: 13€/pers

• teamLab Planets: 22€/pers

Total: 2.683€/pers