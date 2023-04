Cât costă școala de șoferi în 2023. Care sunt actele necesare obținerii permisului de conducere

Dacă nu ai apucat să începi școala de șoferi, ei bine grăbește-te! Prețurile au crescut ușor față de anii trecuți și au ajuns să pornească de la 1700 de lei. Costul este în funcție de preferințele candidatului.

Școala de șoferi a ajuns să fie din ce în ce mai scumpă. Prețurile pornesc de la 1700 de lei și sunt în funcție de preferințele candidatului. Adică, depinde de modelul mașinii, dacă are cutie manuală sau automată și bineînțeles de categoriile de autovehicule pentru care se eliberează permisul de conducere. Costurile pot ajunge lejer la suma de 3000 de lei pentru categoria C. Există școli care acceptă și plata în rate, în cazul în care cineva nu are suma întreagă.

Vârstă minimă de la care cursanții pot începe școala de șoferi pentru categoria B este de 17 ani și 9 luni. În momentul în care, tânărul/ tânăra face 18 ani, atunci poate susține examenul pentru permisul de conducere. Elevii trebuie să efectueze 24 de ore de pregătire teoretică și 30 de ore de condus, lecția practică. Dacă la finalul celor 30 de ore, cursantul crede că nu a deprins abilitățile de care are nevoie, atunci poate solicita ore suplimentare. În general, o ședință suplimentară durează în jur de o oră și jumătate și costă 150 de lei, scrie antena3.ro

De ce acte ai nevoie pentru școala de șoferi în 2023