Cât costă un mangustan, fructul exotic care arată ca usturoiul. Andreea Ibacka e încântată de gustul lui

Andreea Ibacka continuă serie degustărilor de fructe exotice. Soția lu Cabral a încercat mangustan, un fruct originar din Indonezia. Cu cât se vinde, de fapt, la noi în țară fructul care arată ca usturoiul?

În cadrul mai multor postări pe social media, Andreea Ibacka le-a împărtășit prietenilor virtuali o serie de imagini din timpul unor degustări de fruct exotice. De data aceasta, mangustanul a fost cel pe care l-a încercat pentru prima oară.

Fructul de mangustan are un gust delicios și vine la pachet cu o serie de beneficii pentru organism. Ajută la buna funcționare a sistemului imunitar și scurtează durata răcelii și a gripei. Consumul de mangustan contribuie la prevenirea anemiei și îmbunătățește circulația sângelui. Conține cupru, mangan, magneziu și potasiu. De asemenea fructul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare.

Te-ar putea interesa: Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka dorm separat: ”Nu sunt tiparul iubitei clasice”

Cât costă un mangustan, fructul exotic pe care l-a încercat Andreea Ibacka

Făcând un obicei din a încerca tot felul de fructe exotice – care au ajuns și la noi în țară, Andreea Ibacka a rămas profund impresionată de gustul fructului mangustan. Odată încercat, soția lui Cabral a descoperit cât de mult îi place fructul originar din Indonezia.

”O nouă gustare, un nou fruct exotic din câte fructe exotice pot să consum alături de copiii mei, în România. Am găsit foarte multe opțiuni și variante. În premieră, un mangustan. Ce simpatic sună așa! Este și acesta un fruct din Asia, din sud est.

Sigur, mangustan…mă gândesc că trebuie să semene cu mango și las chiar gustul să vorbească de la sine. Ce interesant arată! Pare usturoi, am mai avut o dată un așa zis usturoi, era salak, fructul șarpelui, dar acesta este mult mai bine hidratat, este mai gelatinos, mult mai moale decât salak, deși aspectul este similar. Este foarte bun. Este foarte proaspăt și foarte răcoritor așa, are un gust acrișor, peste așteptări. Ca o piersică foarte proaspătă cu puțină lămâie cred.

Pentru mine clar e de nota 10, cu siguranță o să-l mai cumpăr di nou. E gelatinos așa, cumva te murdărești un pic pe mâni. Este foarte zemos, încât curge, picură din el”. a spus Andreea Ibacka.

În unele locuri, fructul de mangustan este numit și ”regina tuturor fructelor”, datorită faptului că are un conținut mare de antioxidanți și pentru proprietățile sale vindecătoare. Fructul întreg are o culoare violet închis, cu pulpă albă sau parțial roz, cu segmente mari, foarte asemănătoare cu usturoiul. Semințele sunt de culoare albă și sunt comestibile.

Pulpa acestui fruct este extrem de nutritivă și are un gust ușor dulce, ca de piersică. Mangustanul are un conținut extrem de mic de zahăr, comparativ cu alte fructe, este unul dintre fructele cu cele mai puține calorii și este bogat în vitamina C și potasiu. În România, mangustanul se vinde la bucată, iar un fruct costă între 20 și 40 de lei, în funcție de distribuitor.

Cabral, părăsit de tatăl său la câteva săptămâni după ce a venit pe lume. Prezentatorul TV nu-și poate ierta părintele nici acum