Cât costă un mic la Terasa Obor din piață. Prețul colosal pentru o singură bucată, fără pâine sau muștar

În fiecare weekend, Piața Obor din București devine epicentrul pofticioșilor, atât localnici, cât și turiști străini, care vin să se bucure de unul dintre cele mai iubite preparate românești: micii. Atmosfera vibrantă, fumul îmbietor și sunetul cărnii sfârâind pe grătare creează un spectacol autentic, ce atrage mii de oameni dornici să guste deliciul tradițional.

Faimoasa terasă cu mici din Obor a devenit un adevărat simbol gastronomic, iar cozile formate în fața grătarelor sunt dovada popularității preparatului. În zilele călduroase, mesele sunt ocupate rapid, iar cei care nu reușesc să prindă un loc își iau micii la pachet, bucurându-se de gustul inconfundabil chiar și în mers.

Deși prețurile au crescut, pofta românilor și a turiștilor pentru acest preparat nu a scăzut. Un mic costă în jur de 5 lei, fără a include pâinea sau muștarul, dar acest lucru nu descurajează consumatorii. Gustul și tradiția cântăresc mai mult decât costul, iar pentru mulți, o vizită la Obor nu este completă fără o porție de mici fierbinți și suculenți.

Interesul pentru micul românesc nu se limitează doar la granițele țării. Recent, produsul a ajuns și pe piața din Statele Unite sub brandul „Litălși”, fiind lansat oficial la evenimentul „Romania Day on Broadway” din New York. Aici, peste 6.000 de mici au fost savurați de vizitatori, marcând o intrare spectaculoasă a preparatului românesc pe piața internațională.

Investițiile în promovarea acestui produs sunt considerabile, iar succesul său peste ocean sugerează că micul românesc ar putea deveni un fenomen global. Între timp, în București, Piața Obor rămâne locul unde această tradiție continuă să fie apreciată și savurată, zi de zi, de mii de oameni.

„M-am implicat cât de mult am putut în organizarea și promovarea acestui festival, pe de o parte, și în lansarea unui produs autentic și de calitate, de cealaltă parte. Surpriza este că am fost invitați să colaborăm cu chef-ul unui restaurant cu o stea Michelin din Manhattan pentru a ne produce rețeta proprie de mici local, livrând astfel un produs proaspăt și de calitate, așa cum vor fi toți “Litălșii”. Prin acest brand vreau să arăt ce înseamnă un produs superior, de calitate, în care awerness-ul este mai important decât profitul, acești mici fiind creați pentru a fi un brand internațional și pentru HoReCa, un produs premium”, a transmis Valentin Șoneriu, Director General Carmolimp.

