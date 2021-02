Cât de intensă este viața intimă a lui Cristi Borcea! Valentina Pelinel: “Avem locuri în care plecăm doar amândoi”

Cristi Borcea are o familie superbă alături de Valentina Pelinel, fost model internațional, care i-a dăruit un băiat și o pereche de gemene. Cei doi soți își doresc o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor, însă, în cadrul celui mai recent interviu, frumoasa blondă a oferit informații despre capitolul: viața intimă! Potrivit declarațiilor sale, atât ea, cât și partenerul său de viață apelează la mai multe trucuri ca să păstreze flacăra iubirii aprinsă.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, o viață intimă intensă

În vârstă de 40 de ani, împliniți în urmă cu aproape trei luni, Valentina Pelinel este surprinsă des cu gesturi romantice de bărbatul pe care l-a făcut tătic de trei ori. Desigur, nici ea nu se lasă mai prejos și reușește să-i bucure sufletul cu diferite cadouri. Deși copiii lor sunt destul de mici, cei doi soți își fac mereu timp doar pentru ei… chiar și în zilele care îi solicită mult, a subliniat vedeta. Milan Cristian împlinește cinci anișori la vară, iar surioarele sale mai mici, Indira și Rania, vor fi sărbătorite luni, 1 martie 2021 – împlinesc doi ani.

“Întotdeauna ne rezervăm timp doar pentru amândoi, chiar și seara, chiar dacă venim obosiți acasă. Avem locuri în care plecăm doar amândoi. La vară, ne vom muta în stațiunea Olimp. La munte, avem un loc foarte drăguț, la o cabană, în munți, unde nu vezi multe persoane”, a dezvăluit soția afaceristului în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Nu rata: Cristi Borcea “marchează” din nou? Valentina Pelinel a vorbit despre cel de-al patrulea copil cu fostul patron de la Dinamo

Cristi Borcea, despre operațiile estetice pe care și le-a făcut

“Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, a declarat soțul vedetei în cadrul unui interviu.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în toamna lui 2018

Valentina Pelinel este un fost fotomodel din România. În anul 1999, Valentina Pelinel a câștigat concursul “Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York, în Statele Unite. A fost căsătorită cu politicianul Cristian Boureanu de care a divorţat în 2014.

Descoperă și: Valentina Pelinel are o soră secretă! Lavinia este frumoasă şi are gemene