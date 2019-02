Cât investește Brigitte Năstase în operațiile estetice. Suma e fabuloasă

Brigitte Năstase ține enorm de mult la imaginea ei și nu de puține ori a trecut pragul medicilor esteticieni. Ei bine, suma pentru intervențiile făcute de-a lungul timpului este fabuloasă!

"Tinerețe fără bătrânețe", cam ăsta ar fi motto-ul lui Brigitte Năstase. Vedeta și-a dorit ca la 40 de ani să arate ca la 20 așa că a trecut pragul medicilor esteticieni pentru mai multe intervenții. Pentru a fi cât mai aproape de perfecțiune, Brigitte Năstase a scos din buzunare sume colosale.

„Eu pentru faţa mea dau toţi banii! Cred ca am investit deja peste 30.000 de euro. Am ridicati toţi muşchii din faţă. Am 41 de ani, dar am faţa foarte întinsă, nu am niciun rid pe faţă”, a spus Brigitte la Fermă.

Emil Rengle, declarații tranșante despre Brigitte Năstase

În cadrul unui interviu difuzat la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, carismaticul Emil Rengle a oferit câteva amănunte despre bisericuțele formate la show-ul "Ferma". Coregraful a mărturisit, cu sinceritate, că a fost șocat de atitudinea și comportamentul lui Brigitte Sfăt. Conform spuselor lui Emil Rengle, aceasta citea Biblia și, ulterior, îi jignea pe la spate pe cei rămași în emisiunea concurs de la Pro TV.

“Unele persoane au manipulat în «Ferma». Nu am simțit asta, probabil că am fost puțin naiv. De exemplu, am fost surprins de personajul lui Brigitte. Am apreciat foarte mult că Brigitte avea nevoie de un moment să citească Biblia, dar după, în testimonial vedeam cum îi judeca pe alții, ba chiar îi jignea pe la spate. Acesta este un mic exemplu. Eu nu o judec pe Brigitte. Mi-au plăcut,în schimb, Remus și Marius, cei doi Ninja”, a declarat Emil Rengle.