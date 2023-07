Cât plătesc turiștii pentru un sejur all inclusive pe litoralul românesc, în 2023. Suma nu este pentru orice buzunar

Sezonul vacanțelor este în toi, iar românii și-au făcut deja bagajele și s-au pregătit de un sejur la mare. Fie că este vorba de litoralul de la noi ori cel de peste hotare, turiștii se gândesc dacă să aleagă all inclusive sau nu. Ei bine, în stațiunile din România, oamenii trebuie să bage adânc mâna-n buzunare și să scoată bani frumoși pentru câteva zile la mare.

Pe litoralul românesc sunt, momentan, 38 de hoteluri care oferă all inclusive. Aceste servicii sunt tot mai căutate printre turiștii români și nu numai. Mulți oameni vor o vacanță planificată, comodă și plină de liniște, unde să aibă tot ce le trebuie asigurat. Așa că se gândesc să opteze pentru all inclusive, în cazările din stațiunile de pe litoralul românesc.

Spre exemplu, la un resort din Năvodari, turiștii au parte de mese gustoase și de un spectacol pe cinste inclus în pachet. La sfârșit de săptămână, bucătarii vin și gătesc în fața clienților, spre surprinderea lor. „Avem înăuntru 13 feluri de mâncare caldă, afară peste încă 15 feluri, unde avem bucătăria live. Azi avem o zi numai de peşte. Scoici, fructe de mare, dorada, păstrăv”, a dezvăluit Gelu Mihai, managerul unui hotel, pentru Observator.

Cât costă un sejur all inclusive la Năvodari

Pentru un sejur de șapte zile, două persoane, prețul unei vacanțe all inclusive se ridică la 10.000 de lei, în Năvodari. Bineînțeles că, există cazări mult mai scumpe, la circa 5.500 de lei/ noapte, pentru două persoane, doar cu mic dejun inclus.

„Turiştii au inclusă cazare şi cele 3 mese principale plus băuturile, dar totodată, în pachetul de all inclusive, au şezlongurile atât la plajă, cât şi în zona piscinelor gratuit, plus un program de activităţi care începe de la ora 9 şi ţine până târziu în noapte”, a ținut să spună managerul de resort, Cristiana Belu, pentru sursa citată.

În Mamaia lucrurile se schimbă, mai ales dacă vacanțele sunt cumpărate cu câteva luni bune înainte. La una dintre cazările din stațiunea de fițe de pe litoral, prețul se ridică la 1.500 de lei pentru două nopți, două persoane, all inclusive. Prețurile diferă în funcție de disponibilitate, servicii și perioada în care achiziționezi sejurul. Cu cât îl iei din timp, cu atât vei plăti mai puțin.