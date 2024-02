Cât trebuie să plătească un român pe o pizza la Virgil Ianțu. Prețurile de la restaurantul vedetei TVR sunt exorbitante

Virgil Ianțu este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune de la noi din țară, având o carieră de succes pentru care a muncit ani la rând. Moderatorul a trecut pe la multe posturi TV, unde s-a ocupat de diverse emisiuni, însă pe lângă proiectele lui pe micile ecrane, acesta și-a dorit să se implice și într-o afacere din domeniul HORECA. Iată că visul i s-a împlinit, căci și-a deschis un restaurant de fițe în centrul Bucureștiului. Câți bani trebuie să scoată clienții din buzunar dacă vor să-i treacă pragul?

Virgil Ianțu este acum om de afaceri! Pe lângă faptul că este un cunoscut și îndrăgit prezentator de televiziune, acesta și-a dorit să se implice în domeniul HORECA. Zis și făcut! Împreună cu o parteneră de afaceri, moderatorul a investit într-un restaurant cu specific italienesc, situat în mijlocul Capitalei. Au investit sume colosale pentru ca totul să arate bine și vânzările să meargă pe bandă rulantă.

La deschiderea locației au fost invitate numeroase vedete din showbizul de la noi, printre care Andreea Esca, Andreea Marin, Andreea Raicu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Ciprian Marica și alții.

Prețurile sunt puțin piperate pentru buzunarele multora. Clienții care vor să mănânce pizza trebuie să scoată din buzunar câteva sute de lei, pentru că pizza casei, spre exemplu, costă 82 de lei. Napoletana este nu mai puțin de 68 de lei. Conform informațiilor care circulă în mediul online, cheful responsabil pentru delicatesele din locația de fițe este Michael Passareli, fiul lui Antonio Passareli (fostul iubit al lui Teo Trandafir). Investiția pe care Virgil Ianțu și Claudia Militello au făcut în această locație de lux este de peste 500.000 de euro.

„Aici am depășit 500.000 de euro, acolo am depășit 700.000! Cam pe aici suntem poziționați. Dar acolo este un spațiu mult mai generos! Acolo avem două parcări, spre deosebire de centru, unde, din păcate, nu reușim oricât ne-am dori. Mai avem acolo un loc de joacă pentru copii, supravegheat de personal, care face activități cu ei. Aici spațiul nu ne-a permis. Ne-am desfășurat într-un spațiu mai mic de data aceasta, dar am încercat să îl facem cât mai dinamic, astfel încât să se preteze pentru clientela din centrul Bucureștiului.”, a explicat Claudia Militello, partenera de afaceri a prezentatorului, pentru Ego.ro