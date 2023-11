Cătălin Bordea, anunţ surprinzător despre împăcarea cu Livia. I-a uimit pe toţi

Cătălin Bordea a făcut un anunț surprinzător la doar câteva luni de la divorțul de Livia! După ce în luna iulie a acestui an, cei doi s-au despărțit oficial, acum actorul a dat detalii despre o posibilă împăcare. Răspunsul lui, atunci când a fost întrebat dacă ar putea să o primească pe fosta soție înapoi după ce l-a trădat, a uimit pe toată lumea.

Cătălin Bordea (38 de ani) și fosta lui soție, Livia, au fost împreună timp de 11 ani. În urma divorțului, actorul a suferit enorm, mai ales că femeia și-a găsit alinarea în brațele unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi, Spike. Iar șocul a fost și mai mare pentru că fostul concurent de la America Express a aflat despre trădare chiar de la CANCAN.RO care a publicat imaginile bombă cu cei doi porumbei.

Cătălin Bordea a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a fost întrebat dacă ar fi capabil să îi mai dea o șansă Liviei, în cazul în care aceasta i-ar cere. Actorul a mărturisit că nu poate să răspundă concret pentru că nu este încă vindecat, iar tot ce s-a întâmplat a fost din senin, fără să existe conflicte în cuplu înainte de separare.

Actorul a mai declarat că a avut un atac de panică atunci când a aflat despre divorț. Mai mult, a refuzat să accepte că este chiar soția lui în imaginile surprinse de CANCAN.RO, în care Livia apare alături de Spike.

„Șocul a fost mare când am aflat. Eu nu am știut nimic de ei decât cu două ore înainte să apară în presă. Eram la Praga și mă sună cineva că aveau niște poze. Eu nu am crezut atunci! Șocul a fost imens, simți fizic cum te golești, e ca o anestezie, fața îmi rămăsese mobilă. M-am pus pe bancă și mă uitam în gol ca prostul. Eu tot încercam să găsesc ceva că nu e adevărat. Din punctul meu de vedere nu soția mea nu a făcut asta, refuz să cred că soția mea cu care vroiam să-mi petrec tot restul vieții a făcut asta.”, a adăugat actorul.