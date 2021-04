Cătălin Botezatu, probleme în viața sentimentală! Designer-ul suferă din dragoste. „Acum traversez o dezamăgire mare”

Cătălin Botezatu traversează o perioadă destul de proastă din punct de vedere emoțional. Designer-ul a dezvăluit în cadrul unui podcast online că a fost rănit în dragoste și că acum se află într-un proces de refacere.

Invitat în cadrul podcast-ului făcut de Radu Țibulcă, Cătălin Botezatu a dezvăluit câteva detalii din viața intimă. Juratul de la „Bravo, ai stil” a mărturisită că în ultima perioadă a trecut prin clipe mai puțin fericite. Acesta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, iar pe lângă asta a trebuit să înfrunte și o dezamăgire pe plan sentimental. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU S-A INFECTAT CU COVID-19 DUPĂ CE A FOST DIAGNOSTICAT CU CANCER LA PLĂMÂNI. DRAMA PRIN CARE A TRECUT DESIGNERUL)

„În ultima perioadă am avut și probleme de sănătate. Am avut și momente de nefericire în plan sentimental. Traversez o perioadă destul de delicată, mi-a mers foarte bine din punct de vedere profesional, dar sănătatea a fost destul de șubredă. Slavă Domnului, am ajuns la linia de plutire pentru că sunt ambițios, dar emoțional viața mea este sus și jos, sus și jos, iar acum este jos, jos, jos. Acord prea mult credit persoanelor, mă îndrăgostesc foarte repede.”, a declarat Cătălin Botezatu.

„Traversez o dezamăgire mare”

Cătălin Botezatu a mai dezvăluit că nu este prima dată când este rănit. Se pare că acesta oferă prea mult credit persoanelor de lângă el. Se atașează repede, se deschide, iar de cele mai multe ori acest lucru i-a dăunat. Designer-ul a mărturisit că mereu a căutat o relație serioasă, dar de fiecare dată încrederea și pasiunea pe care el le investea nu au fost răsplătite pe măsură, ci dimpotrivă au fost folosite în dezavantajul lui. (VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU ȘI-A SCRIS TESTAMENTUL! CUI ÎI VA LĂSA CREATORUL DE MODĂ AVEREA DE MILIOANE DE EURO)

„Tot timpul îmi spun că nu o să mai fac greșeala asta, la următoarea relație nu o să mai fiu deschis ca o carte, nu o să mai spun eu primul te iubesc, pentru că eu ăsta sunt. Cum încep o relație, fac la fel pentru că sunt extrem de sincer și trăiesc clipa și momentul de fericire. Acum traversez o dezamăgire mare.

Nu sunt îndrăgostit, am fost. Când dau credit maxim persoanelor de lângă mine, e greu să vezi că te dezamăgesc, că nu sunt ceea ce credeai. Niciodată nu m-am combinat din dorința de a sta cu o femeie o săptămână, două. Chiar dacă se spune că după trei, patru ani dragostea dispare, intervine respectul și poți conviețui cu această persoană foarte bine”, a mai spus Cătălin Botezatu în cadrul podcastului.

Sursa foto: Instagram