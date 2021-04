Cătălin Botezatu s-a infectat cu COVID-19 după ce a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Drama prin care a trecut designerul

Cătălin Botezatu a trecut printr-o perioadă cumplită anul acesta. La începutul lui martie, designerul a călătorit de urgență în Turcia pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale după ce a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. De curând, celebrul designer a mărturisit că a fost infectat cu COVID-19.

Cătălin a mărturisit că marele său noroc a fost că a făcut o formă ușoară a bolii.

„Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros. Apoi am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni.

(…) Când treci prin cinci operații de la un cancer nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat crezând că s-a mai întâmplat ceva.”, a povestit Cătălin Botezatu.

După operația pe care a avut-o de curând la Istanbul designerul a reușit să depășească problema medicală. El a și povestit despre ce i s-a întâmplat într-o emisiune de televiziune.

”Alături de mine se află ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români și spun sute, că au fost sute de români care au venit aici, la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați. Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc.

Nu s-a întâmplat, din fericire a fost o operație simplă, reușită. Da, sunt mândru că m-am vindecat de cancer și mă laud. Datorită mie foarte mulți oameni au ajuns la aceste clinici din Turcia. Și dacă în România li s-au dat verdicte fatale, mergând acolo, pe urmele mele, acești oameni trăiesc, s-au operat, au scăpat cu viață”, declara Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu se află acum în recuperare și se simte mult mai bine. Acesta s-a vindecat și de COVID-19 și spune că în curând va apărea pe micile ecrane, la Kanal D.

