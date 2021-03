Lui Cătălin Botezatu îi este greu să respecte recomandările medicilor, după intervenția suferită în Turcia: ”Nu pot”

Cătălin Botezatu a suferit o nouă intervenție în Turcia. Designerul a mărturisit cât de greu îi este să respecte recomandările medicilor.

După ce specialiștii din Turcia i-au găsit o tumoră canceroasă în urmă cu un an și i-au extirpat jumătate de colon, starea lui de sănătate s-a ameliorat. Cătălin Botezatu a răspuns foarte bine tratamentelor, însă a avut nevoie de o altă intervenție.

În cadrul unei emisiuni TV, designerul le-a mărturisit fanilor că se simte bine după operație, dar îi este foarte greu să respecte recomandările medicilor. Și anume să evite stresul pe cât de mult posibil.

”N-am nici măcar o săptămână de la operație. N-am cum să nu fiu bine. Toată lumea îmi spune „stai acasă să te odihnești”. Nu am cum, nu pot. Locul meu e aici. Medicii mi-au zis că e totul bine. Mai puțin stres. Fără stres… Asta mă omoară cel mai tare”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, operat de cancer la colon

Pe 6 octombrie 2019, designerul a trecut printr-o operaţie de şase ore, extrem de grea, în urma căreia medicii turci i-au extirpat jumătate de colon și i-au făcut chimioterapie hipertermică, o procedură prin care au îndepărtat orice risc de extindere a infecției în organism, după ce i-a fost depistată o tumoră canceroasă.

“Nu m-am speriat. Accepți orice atunci când știi că bate la ușă cineva, am simțit că moartea bate la ușă. Am avut numai coșmaruri, lumea nu știe prin ce am trecut! Sufeream fizic, dar altceva arătam pe Instagram”, a povestit Cătălin Botezatu în cadrul unui interviu oferit la “Teo Show”.