Cătălin Botezatu și-a ”închis” iubita în bucătărie! Avem și dovada!

Cea mai recentă cucerire a renumitului designer Cătălin Botezatu este, pur și simplu, o femeie completă. Pe lângă senzualitatea de care dă dovadă pe podium, Monica Hill se pare că este și o veritabilă gospodină. Avem chiar dovada că Bote și-a "închis" iubita în bucătărie! CANCAN.RO, SITE-UL NR 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini senzaționale cu Monica.

La cei 19 ani, Monica Hill demonstrează că este mai mult decât o puștoaică sexy, care înnebunește bărbații în diferite pictoriale fierbinți sau în prezentările de modă. Tânăra care l-a prins în mrejele iubirii pe renumitul designer Cătălin Botezatu se dovedește și o veritabilă gospodină și știe să "defileze" prin supermarket mai ceva decât pe catwalk. Imaginile de senzație care au ajuns în posesia CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, prin intermediul adresei pont@cancan.ro, sunt mai mult decât grăitoare.

În urmă cu câteva zile, Monica Hill, iubita celebrului bărbat, a fost surprinsă într-o ipostază mai puțin obișnuită. Mai exact, bruneta a fost fotografiată în timp ce își făcea cumpărăturile într-un renumit hipermarket din Cluj-Napoca, orașul ei natal. Îmbrăcată lejer, bruneta aproape că a trecut neobservată printre clienții renumitului magazin. Cu un cărucior plin ochi cu bucate care mai de care mai apetisante, Monica Hilll părea că e dispusă să facă de mâncare pentru un batalion întreg. Dacă atunci când a ales carnea și cărbunii pentru grătar bruneta s-a descurcat de minune, când a ajuns la raionul de detergenți, sexy-iubita lui Cătălin Botezatu a părut puțin nedumerită și a avut nevoie de ceva timp ca să se hotărască la un anumit produs.

Cătălin Botezatu, îndrăgostit până peste cap

"Fraților, o cunosc de… nici nu vreau să spun de câți ani că era minoră. Nu s-a întâmplat nimic atunci. A prezentat pentru mine, am apărut de foarte multe ori cu ea, dar văd că acum lumea s-a sesizat. Am fost cu ea și anul trecut. Bine, anul trecut erau mai multe la masă. Nu e nicio relație, suntem prieteni, ne vedem. Chiar acum m-am despărțit de ea. Nu am nimic special cu ea, așa de vară, da. Nu am o relație, dar îmi bate inima după cineva care e la mare, mare distanță. Chiar m-am îndrăgostit, pot spune asta. Bun de însurat știu că sunt, dar nu o să fac asta niciodată. Am sunat-o de trei ori și nu mi-a răspuns. Deja mă îngrijorez. Nu o să o cunoașteți", mărturisea Cătălin Botezatu, în urmă cu ceva timp.

