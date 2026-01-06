Acasă » Știri » Cătălin Botezatu, speriat de taxele din România: ”Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică”

De: Simona Tudorache 06/01/2026 | 12:44
Cătălin Botezatu are convingerea că acest an o să ne încerce din plin, că fiecare domeniu va fi afectat de taxe și că totul o să se transforme într-o luptă pentru supraviețuire. Creatorul de modă crede că cine nu observă scenariul sumbru cu care ne confruntăm nu e la curent cu viața politică.

Designerul crede că mulți oameni de afaceri vor fi dărmați de dările pe care trebuie să le suporte și că toți vor resimți, într-un fel sau altul, situația din România, care nu e deloc una roz. Chiar dacă simte că problemele din țară vor fi tot mai mari, Cătălin Botezatu nu vrea să părăsească definitiv România. Deși călătorește foarte mult, acasă revine întotdeauna cu plăcere.

„Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică, dar sper să fie totuși gingaș cu noi și să nu ne rupă în două. O s-o resimțim cu toții, în toate domeniile, dacă nu s-a resimțit deja! Sunt taxe, peste taxe…Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă. Cine nu recunoaște asta și cine nu este realist, înseamnă că nu gândește sau nu e la curent cu situația politică”, a precizat Cătălin Botezatu pentru Click!

Ce spune Cătălin Botezatu despre averea pe care o are

Designerul susține că nu a făcut niciodată modă pentru bani, poate și pentru că provine dintr-o familie cu un statut financiar bun, care i-a înțeles alegerea și i-a fost întotdeauna aproape. La ora actuală, Cătălin Botezatu nu știe ce avere are, pentru că nu a fost niciodată preocupat de acest aspect. Dacă punea preț pe partea financiară, Cătălin Botezatu nu știe dacă ar fi realizat atâtea. Fiecare reușită i-a dat dat însă impulsul de care avea nevoie pentru a merge mai departe.

„Banii nu sunt importanţi în ceea ce fac. I-am avute, provin dintr-o familie cu bani, care mi-a oferit un statut financiar ridicat, încă de la început şi nu am făcut fashion pentru bani. Dacă aş fi făcut acest lucru pentru bani, poate nu aş fi realizat atât de multe lucruri, dar nu ştiu ce înseamnă avere, în cazul acesta”, a mai spus Cătălin Botezatu.

