Cătălin Cazacu a făcut anunțul! Se întoarce la prima lui dragoste, după ce a fost părăsit de Ramona Olaru din cauza infidelității

Cătălin Cazacu este mai hotărât ca niciodată să se reinventeze în plan amoros, după ce a ajuns să fie, din nou, un bărbat singur și disponibil. Prezentatorul TV este acum unul dintre cei mai râvniți burlaci din lumea mondenă, așa că s-a hotărât să își schimbe radical viața. După despărțirea de Ramona Olaru, moderatorul s-a decis să se întoarcă la prima sa dragoste.

Privind în trecut, atunci când viața lui parcă era numai lapte și miere, Cătălin Cazacu a ajuns la concluzia că vrea să o ia de la început, întrucât simte că este momentul potrivit pentru continuarea unor visuri încă neîmplinite.

„Recunosc că am dormit pe mine o perioadă bună. Am dormit pe mine o bună perioadă din viața mea în ultimul timp, dar am revenit. Îmi pun ordine în viață pentru că am schimbat multe lucruri în ultimul timp și sunt foarte bucuros de ce mi se întâmplă în ultima vreme”, a declarat Cătălin Cazacu, potrivit Ego.ro.

Cătălin Cazacu: „Mă întorc la lucrurile pe care le făceam cu atâta plăcere”

Fostul motociclist se pare că nu mai vrea să amâne nimic din ceea ce își dorește, chiar dacă asta înseamnă să aibă o viață mult mai tumultuoasă. Sportivul este mai hotărât ca niciodată să își reia viața de noapte, petrecerile și distracțiile care îi aduceau plăcere odinioară. Cazacu vrea să dea startul unei vieți trăite la maximum și să profite de fiecare clipă.

„Am reușit să pornesc proiecte pe care le lăsasem în pom și pomul în aer. Vine vara acum și mă reîntorc la lucrurile pe care le făceam cu atâta plăcere. O să mă întorc din nou să pun muzică, să fac petrecerile alea mișto pe care le făceam și îmi era tare dor de chestia asta. Am o grămadă de lucruri pe care le-am pus de-o parte și le-am suspendat, pe care le-am uitat, dar le-am dat drumul acum”, a mai spus el, pentru sursa citată.

(CITEȘTE ȘI: RAMONA OLARU S-A „SPOVEDIT” ÎN FAȚA REPORTERULUI CANCAN.RO. E URMĂRITĂ DE UN BLESTEM ÎN DRAGOSTE? „DE ATUNCI SUFLU ȘI ÎN IAURT!”)

Cătălin Cazacu dorește să se întoarcă la prima sa dragoste

Dar… asta nu e tot! Fostul iubit al Ramonei Olaru nu vrea să își abandoneze nici prima sa dragoste. Chiar dacă recent nu a luat un casting la care a fost chemat, prezentatorul TV recunoaște că actoria rămâne una dintre cele mai mari pasiuni ale sale. Nu se dă bătut și spune că va accepta să meargă la fiecare casting ori de câte ori va avea ocazia. Însă, dacă nu va reuși să obțină niciun rol în viitorul apropiat, acesta este hotărât să își facă chiar și propriul film.