Cătălin Cazacu, în lacrimi, după despărțirea de Ramona Olaru: ”În sufletul meu sunt terminat”

Cătălin Cazacu a avut parte de cea mai neplăcută experiență din viața sa, după ce s-a despărțit de Ramona Olaru. Motociclistul a izbucnit în lacrimi atunci când nimeni nu se aștepta și le-a împărtășit urmăritorilor de la Antena Stars care este adevărata problemă.

De o perioadă, cuplul format din Cătălin Cazacu și Ramona Olaru a început să devină din ce în ce mai instabil. Cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de foarte multe ori, motiv pentru care urmăritorii nu mai știu ce să creadă. Totuși, bărbatul și-a dat frâu liber emoțiilor și a răbufnit în direct!

Cătălin Cazacu a fost surprins cu lacrimi în ochi, după separarea de Ramona Olaru

Se pare că relațiile sunt din ce în ce mai greu de menținut în zilele noastre, iar Cătălin Cazacu este de aceeași părere. Fostul concurent de la Exatlon România nu s-a temut să recunoască faptul că uneori îl năpădesc emoțiile care se transformă ulterior în lacrimi.

„Nu mă deranjează că în lacrimi sunt, asta am spus, nu mă deranjează „marele crai”, dar de Dorobanți, nu am fost niciodată în Dorobanți. Eu de când m-am mutat în București nu am prins Decebal și nici Dorobanți”, a declarat Cătălin Cazacu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Dacă ați crezut că bărbatul suferă după Ramona Olaru, ei bine lucrurile nu stau chiar așa. Se pare că telefonul motociclistului nu mai funcționează așa cum ar fi trebuit, ceea ce l-a făcut pe Cazacu să apeleze la toate încărcătoarele pe care le-a găsit în redacție. Din păcate, niciunul nu a făcut minuni, așa că telefonul a fost declarat „mort”, spre disperarea fostului iubit al Ramonei Olaru.

„Îmi pare rău că s-a ajuns aici în relația noastră, dar dacă nu făcea ce a făcut nu se ajungea aici. Vreau să îi reproșez că a plecat și nu a anunțat. Nu știu motivul, în sufletul meu sunt terminat”, a mai spus prezentatorul de la Antena Stars, în emisiune.