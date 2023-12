Cătălin Chirilă, mesaj pentru o națiune după ce a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2023: „Înainte și după cursă mereu mă gândesc la voi”. VIDEO

Canoistul Cătălin Chirilă a fost premiat la Gala Mari Sportivi 2023 pentru calificarea la Jocurile Olimpice. În cadrul evenimentului organizat de ProSport, au fost decernate trofee pentru sportivii care au triumfat în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Paris 2024.

Născut la 11 mai 1998 în Tulcea, Cătălin Maxim Chirilă este campion mondial și european la C1-1000 m și vicecampion mondial C1-500 m. A participat la Jocurile Olimpice de vară din 2020 în cursa de C2-1000 m, unde a obținut locul 5. Acum, Paris 2024 este marele său vis.

Cătălin Chirilă a avut un mesaj emoționant la Gala Mari Sportivi 2023

Cătălin Chirilă a început să practice canoe la vârsta de 14 ani, inițial pe lacul Ciuperca. A fost junior la Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” din Tulcea. În 2012, doi antrenori, Adina Cuculici și Ionuț Manolache, l-au selectat pentru echipa lor, marcând astfel debutul său în canotaj.

La Mondialele de la Halifax (Canada), Chirilă a cucerit aurul la canoe simplu pe 1.000 m şi apoi argintul la 500 m La Europenele de la Munchen, Chirilă s-a impus din nou în proba olimpică de 1.000 m şi a cucerit apoi bronzul la 500 m. Cătălin Chirilă are deja 11 ani de sport în această disciplină și de 7 este legitimat la CSA Steaua.

Sportivul i-a dedicat medalia de aur regretatului Ivan Patzaichin, care a devenit campion olimpic tot la Munchen, la aceeași probă, în urmă cu 50 de ani.

Premiul pentru Cătălin Chirilă a fost acordat de către domnul Alexandru Chiriță, Directorul General Electrica.

Chirilă a obținut calificarea la JO 2024 ca urmare a rezultatelor de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania), acolo unde a cucerit medalia de argint în proba de canoe simplu 1000 metri.

„Această seară îmi aduce aminte de clipele grele pe care le-am petrecut în pregătire și, totodată, de clipele frumoase pentru că o dată cu câștigarea medaliei urmează aceste frumoase evenimente pe care nu le-aș putea schimba cu oricare alt eveniment din viața mea.

Sunt extrem de onorat să fiu al doilea nominalizat pe scenă, e o onoare pentru mine. Și vreau să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine chiar și în momentele în care eu personal nu mai aveam încredere în mine și acum mă privesc, parcă nu îmi vine să cred cât de repede a trecut timpul”

Sincer să fiu, unul dintre momentele grele a fost acela când am câștigat medalia de argint, însă a venit într-un moment extrem de plăcut, a venit la pachet cu calificarea la Jocurile Olimpice și asta a fost un obiectiv important pentru mine, să ajung la Paris”, a declarat Cătălin Chirilă.

Întrebat de către Mihai Morar, prezentatorul evenimentului, dacă se poate gândi la cei de acasă în momentul în care vâslește, Chirilă a dezvăluit trăirile pe care le are în timpul curselor.

„În timpul cursei, e imposibil să mă gândesc la cei de acasă, efortul e mult prea mare, însă trebuie să recunosc că înainte și după cursă mereu mă gândesc la tot ce se întâmplă în jurul meu, plecând de la oamenii care sunt alături de mine, plecând de la domnul antrenor care e în fiecare clipă lângă mine, până la toți oamenii care au legătură directă, datorită echipei ProSport, oamenilor pe care îi simt că sunt aproape în orice moment”, a completat Cătălin Chirilă.

Ce face Cătălin Chirilă când nu este la antrenamentele de kaiac-canoe

Cătălin Chirilă s-a confesat în emisiunea Drumul spre Paris referitor la cealaltă mare pasiune a sa, pescuitul.

„Varianta mea de a mă relaxa este pescuitul sportiv! Prind peștele, îl pozez, apoi îl eliberez. Aceștia sunt pași normali. De fiecare dată am spus că toate partidele trebuie să existe fără capturi, dar trebuie să fie la finalul zilei.

Pur și simplu, în momentul în care am o undiță în mână mă detașez de și de kaiac canoe dar și de altele…După o zi grea de antrenamente simt nevoia să plec cu barca mea pe luciul apei și la pescuit am timp să mă gândesc în liniștea mea la multe alte lucruri. Unde am greșit, ce trebuia să fac.

E normai să ai aceste gânduri! Îmi planific și ce urmează. Sunt și momente când încerc să uit și de kaiac canoe, când ești aproape de a ceda. Dar trecem și pe astea”, a declarat Cătălin Chirilă.

