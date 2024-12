Cătălin Chirilă, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2024: ”Cea mai importantă lecție”

Cătălin Chirilă (26 de ani), sportivul legitimat la CSA Steaua, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2024. Campionul mondial și european la canoe simplu 1.000 metri și vicecampion mondial la 500 de metri a adus României (în 2022) prima medalie de aur la Mondialele de kaiac-canoe din Canada.

Cătălin Chirilă a fost premiat în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2024. Deși nu a reușit să obțină nicio medalie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, tânărul de 26 de ani obținut medalia de aur în proba de canoe simplu 1.000 de metri la Campionatele Europene de la Szeged. Recent, multiplul campion a obținut medalia de bronz la canoe simplu 500 de metri la Campionatele Mondiale de kaiac-cano pentru neolimpici din Uzbekistan.

Multiplul campion a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2024, acolo unde a împărtășit câteva experiențe de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

”Sunt extrem de emoționat să fiu în fața dumneavoastră. A fost un an extrem de greu pentru mine. Emoțiile pe care le-am trăit…au fost și pozitive și mai puțin pozitive, dar am rămas focusat doar pe cele trăite la competițiile mai puțin importante față de cele olimpice, acolo unde focusul tuturor a fost pus. Cred că «perfomanța» de la acele Jocuri Olimpice a fost doar o întâmplare și sunt sigur că prin lecțiile pe care mi le-a adus acel loc nouă am devenit mai puternic”, a declarat Cătălin Chirilă pentru ProSport.ro.