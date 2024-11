Simona Halep RUPE TĂCEREA: „S-a dorit foarte tare sa mi se distruga ultimii ani din carieră”

Simona Halep, mesaj dur pentru Agenția Internaținală pentru Integritate în Tenis (ITIA). Reacția româncei vine la scurt timp după ce poloneza Iga Swiatek a scăpat cu o suspendare de doar o lună – după ce a fost testată pozitiv pentru substanța interzisă trimetazidină.

În cadrul unei postări pe pagina sa personală de Instagram, Simona Halep atacă dur decizia ITIA în cazul sportivei Iga Swiatek (23 de ani), fost lider mondial. În luna august, în timpul turneului WTA 1000 de la Cincinnati, poloneza a fost testată pozitiv la trimetazidină – un modulator metabolic aflat pe lista substanțelor interzise.

În cele din urmă, sportiva a prezentat dovezi care au fost acceptate, mijloc fiind vorba despre o contaminare a unui medicament – pe care l-a luat pentru a rezolva anumite probleme de somn legate de schimbarea fusului orar. După ce ancheta s-a încheiat, Iga Swiatek a primit o lună suspendare (până pe 4 decembrie 2024), din care 22 de zile au fost ispășite în perioada de suspendare temporară. Vezi și: Simona Halep va primi o despăgubire colosală după scandalul dopajului. Câți bani îi va vira ITIA

După aflarea deciziei ITIA în cazul polonezei, Simona Halep a transmis public un mesaj prin care își exprimă indignarea și frustrarea în ceea ce privește cazul de dopaj al colegei sale – în special pentru faptul că a scăpat cu o pedeapsă de doar o lună. Româna a ținut să pună accent pe diferențele mari de judecată și de viziune prin care ITIA a decis suspendările primite de către cele două jucătoare.

Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice întâmplate cam în același timp ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu. Cum aș putea să accept ca WTA și consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?!”, a spus Halep pe Instagram.

Simona Halep s-a arătat indignată de faptul că ITIA ar fi avut ca scop să-i distrugă cariera, ignorând aproape toate dovezile de nevinovăție în favoarea ei. În ciuda perioadei dificile prin care a trecut și a faptului că nu a jucat tenis timp de doi ani, românca mărturisește că este tare mândră de faptul că a reușit să demonstreze că nu este vinovată, iar pașaportul biologic a fost o pură invenție din partea celor care au vrut să-i distrugă cariera. Vezi și:„Patrick Mouratoglou i-a distrus viața Simonei Halep!” Dezvăluirea momentului în tenis

Am pierdut doi ani din cariera, am pierdut multe nopți în care nu am reușit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fără răspunsuri… dar am caștigat dreptatea. S-a dovedit că a fost o contaminare și că pașaportul biologic a fost o pură invenție.

Și am mai caștigat ceva, sufletul mi-a rămas curat!! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare dar nu simt răutate nici măcar acum. Sunt recunoscătoare pentru susținerea și iubirea necondiționata a celor care au fost alături de mine în fiecare zi. VĂ MULȚUMESC! În toată răutatea, am avut parte și de iubire pentru că cei ce mi-au oferit iubire în momentele acelea m-au cunoscut cu adevărat! Poate că asta este cea mai mare victorie!

Cum bine știm în fiecare dimineață răsare soarele pentru toată lumea, dar e bine să răsară găsindu-te cu sufletul împăcat! Și așa sunt eu, împăcată și mandră de ceea ce sunt!”, a scris Simona Halep pe social-media.