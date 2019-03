Cătălin Măruță, apel alarmant: „Acest individ mi-a furat verigheta”

Cătălin Măruță este una dintre cele mai populare vedete din România, bucurându-se de un număr impresionant de fani, care îi urmărește intens activitatea. Recent, prietenii virtuali au avut parte de o surpriză, după ce prezentatorul a făcut un apel alarmant pe Facebook. Fanii au reacționat imediat.

Soțul Andrei a fost pictat pe față de o tânără foarte talentată, care a reușit să îl transforme complet pe Cătălin Măruță, fiind chiar de nerecunoscut. “Găsiți-l! Prindeți-l! Opriți-l! Acest supererou, intitulat Super M., mi-a furat verigheta și are de gând să-mi fure întreaga viață. # de11ani #LaMaruta # ProTv ”, a scris Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai unite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2008. Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii: David și Eva. Cununia religioasă a avut loc în data de 23 august 2008 la Târgu-Jiu, orașul natal al mirelui, nunta lor fiind una de poveste. Cătălin Măruţă şi Andra au avut cununia civilă în 10 august același an, la Primăria Sectorului 3 al Capitalei, naşi fiindu-le Dana şi Cornel Ciocan. Nașii celor doi copii ai cuplului au fost Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj și partenera lui de viață, Ana Maria.

Cătălin Măruță a dat din casă și a povestit, cu lux de amănunte, cum a fost prima întâlnire dintre el și Andra. Ei bine, amândoi au început stângaci însă niciunul dintre ei nu știa că, în ciuda acestui lucru, peste câțiva ani aveau să-și unească destinele și să devină o familie. (CITEȘTE ȘI: FLORIN CĂLINESCU, CĂTRE SOȚIA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ: “ANDRA, EȘTI ÎNSĂRCINATĂ”)

„Îmi doream să fiu firesc, speram ca seara să nu aibă vorbe și gesturi șablon, dar, mai mult decât orice, îmi doream ca această seară să treacă. M-am confruntat, pentru prima dată, cu o dilemă vestimentară; nu voiam să par nici prea gătit, nici prea neglijent. Mi-era groază că ea o să vină îmbrăcată foarte elegant. Nici să mă încrăvaţesc nu-mi venea, la gândul că ea va alege o ținută sport, iar eu mă voi simți că un păun logodit. Am ales o cămașă, nici prea pretențioasă, nici prea sport și un pantalon neutru. Ea a venit într-o rochie de vară, care nu exprima nici o intenție protocolară. Am răsuflat ușurat și mi-am zis că seara începe bine. Și mai complicat s-a dovedit a fi meniul. Am comandat caviar, dar am dat-o-n bară, pentru că ea, deși a fost de acord, nu a dat semne că s-ar fi bucurat foarte mult.

Nebunia a început odată cu momentul spaghetelor, pe care trebuia să le rulăm în linguri, înainte de a le face un brânci elegant pe gât. S-a dovedit că mișcarea circulară a furculiței proptite în poala lingurii nu este deloc o treaba ușoară. La început, am fost amândoi foarte sobri. Dar strădania de a mânca după etichetă a eșuat într-un hohot de ras bilateral, după care am căzut de acord, brusc, că trebuie să mergem la o terasă de pe plajă, unde să bem o bere (eu) și un suc (ea) și să ronțăim alune. Cred că a fost momentul în care ne-am împrietenit cu adevărat. Romantic avea să fie un alt ceas al serii, când am mers desculți pe țărmul mării”, spunea Cătălin Măruță pe blogul său.