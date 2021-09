Cătălin Moroșanu, adevărul despre un posibil divorț. Sportivul a spus tot:”Nu aveam să-ți ofer nimic material...”

Cătălin Moroșanu s-a decis să închidă gura lumii și a oferit primele declarații despre divorțul de soția sa. Marele campion a spus lucrurilor pe nume și a povestit cum stau lucrurile între el și Georgiana.

Cătălin Moroșanu a făcut lumină în cazul divorțului de soția sa. Sportivul nu mai contenește să-și declare iubirea față de cea care îi este alături de peste 18 ani. Chiar și așa, zvonul că relația celor cei doi ”scârțăie” nu i-a dat pace.

Cătălin Moroșanu, mai sincer ca niciodată

(VEZI ȘI:CĂTĂLIN MOROȘANU, CONFESIUNI DUREROASE DIN COPILĂRIE: „ÎN ȘCOALA GENERALĂ M-A BĂTUT O FATĂ”)

Zvonurile conform carora Catalin Morosanu va divorta de sotia sa s-au intensificat in ultimul timp. Cătălin Moroșanu a publicat o fotografie în care apare alături de Georgiana, însă mesajul pe care l-a transmis a fost cu mult peste așteptările tuturor:

”Ai fost alaturi de mine din prima zi, iar de atunci au trecut 17 ani. Nu aveam sa iti ofer nimic material, faceam impreuna naveta cu trenul, locuiam in caminele de la Vladimirescu si singura distractie pe care ne-o permiteam era sa ne plimbam de mana in Copou.

Cand ti-am povestit despre visul meu, ai fost alaturi de mine din prima clipa. Cand nu aveam nimic, tu aveai grija sa fiu pe drumul bun. Cand ma intorceam obosit de la antrenamente, erai alaturi de mine. Cand pierdeam un meci, tu imi bandajai ranile. Indiferent de timp si timpuri, ai fost in dreapta mea. Mi-ai daruit o comoara, pe Natalis, si m-ai sustinut in fiecare secunda. Acum, cand am totul, eu sunt in continuare fericit ca te am pe tine. Te iubesc!”, a scris sportivul pe social media.

(VEZI ȘI:CĂTĂLIN MOROȘANU A RĂMAS DIN NOU FĂRĂ PERMIS! LUPTĂTORUL A FOST SURPRINS DE RADAR ÎN TIMP CE CONDUCEA CU 154 DE KM/H)

Fire deschisă și transparentă, Cătălin Moroșanu a fost mai sincer ca niciodată și a mărturisit că mai există mici certuri ca în orice cuplu. Timpul a devenit cel mai mare dușman în propria căsnicie, iar asta pare să fie cauza pricipală de la care pornesc majoritatea”discuțiilor”:

”Pornesc mereu de la faptul că petrecem foarte puțin timp împreună, că nu mergem în vacanțe mai des, că nu stau cu Natalis mai mult. Dar cariera mea s-a clădit la București, nu la Iași, și viața mea se împarte între cele două orașe. Dar mă înțelege și mă susține. Georgiana are afacerea ei, o clinică stomatologică, în Iași, eu vin des la București, dar reușim să găsim un echilibru”, a mai transmis sportivul pentru Viva.ro

Sursa Foto: Arhiva CANCAN