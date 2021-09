Cătălin Moroșanu, confesiuni dureroase din copilărie: „În școala generală m-a bătut o fată”

În viața de zi cu zi, Cătălin Moroșanu este considerat un bărbat dur datorită sportului pe care îl practică. În timpul liber, însă, situația este total diferită. Sportivul a demarat o campanie împotriva bullying-ului acum câțiva ani și, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, a dezvăluit motivele care l-au determinat să ia această decizie.

Cătălin Moroșanu, supranumit „Moartea din Carpați”, și-a propus să lase KO-urile în ring și să militeze împotriva hărțuirii. Sportivul nu a fost întotdeauna bărbatul puternic pe care îl cunoaștem astăzi, ba chiar a fost victima bullying-ului în copilărie și adolescență. Și-a trăit primii ani din viață la țară, în liniște și pace, însă totul avea să se schimbe odată cu începerea liceului.

Cătălin Moroșanu a fost un tânăr roșcat și supraponderal, pe seama căruia s-au făcut glume și a cărui stimă de sine era la pământ. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, sportivul a mărturisit că avea o poreclă dureroasă, care i-a creat multe complexe. Cătălin Moroșanu a început să nu mai dea randament nici la învățătură, fiind foarte rușinat și hărțuit în permanență de colegii săi.

„Moartea din Carpați”, despre traumele din copilărie: „Faptul că veneam de la țară era un subiect de glumă”

Situația lui Cătălin Moroșanu avea să se schimbe atunci când, datorită unui coleg, a început să facă sport. A început cu rugby, iar disciplina vieții de sportiv și-a spus cuvântul. Rezultatele au început să apară pe toate planurile, motiv pentru care „Moartea din Carpați” a început să le vorbească elevilor din toată țara despre importanța combaterii bullying-ului prin mișcare.

„Colegii îmi spuneau Portocală. Evident, faptul că veneam de la țară era de asemenea un subiect de glumă continuă. În școala generală, țin minte că m-a bătut o fată. Nu aveam încredere în puterile mele. Nici la școală nu puteam da randament din cauza asta. Îmi era rușine să răspund la ore chiar dacă știam ce întrebau.

Un coleg făcea rugby și toți îl apreciau pentru performanțe. Într-o zi am spus că e momentul să încerc și eu. După un an, eram un alt Cătălin. Aceiași care râdeau de mine, acum mă respectau și îmi aplaudam rezultatele din rugby. Faptul că îmi recăpătasem încrederea de sine m-a transformat. Am muncit mai mult la antrenamente, mă concentram altfel la școală și m-a ajutat să mă adaptez în societate. Am învățat că la rău nu e bine să răspunzi cu rău. Faptele tale vor vorbi de la sine despre tine. Apoi, am trecut la kickboxing când începusem facultatea de drept și, cumva, povestea o știe deja toată lumea”, ne-a dezvăluit Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu și soția au avut probleme în căsnicie: „Petrecem foarte puțin timp împreună”

Sportivul și soția lui, Georgiana, au traversat o perioadă dificilă din cauza faptului că au o relație la distanță. Cătălin Moroșanu și-ar dori să petreacă mai mult timp în familie, cu fiica Natalis, dar timpul nu îi permite.

“Au fost momente grele. Când am ajuns celebru, eram plecat foarte mult timp de acasă. Suntem un cuplu normal și am depășit episoadele mai dificile comunicând foarte bine, ne-am spus ce aveam de spus, ne-am acceptat așa cum suntem.

Pornesc mereu de la faptul că petrecem foarte puțin timp împreună, că nu mergem în vacanțe mai des, că nu stau cu Natalis mai mult. Dar cariera mea s-a clădit la București, nu la Iași, și viața mea se împarte între cele două orașe. Dar mă înțelege și mă susține. Georgiana are afacerea ei, o clinică stomatologică, în Iași, eu vin des la București, dar reușim să găsim un echilibru”, a mărturisit sportivul, potrivit VIVA.

Sursa FOTO: Facebook.