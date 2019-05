Cătălin Moroșanu, primele declarații despre posibilul divorț anunțat. Ce decizie incredibilă au luat el și Georgiana după 17 ani de relație

În ultima vreme au existat zvonuri care anunțau că luptătorul Cătălin Moroșanu ar divorța de frumoasa lui soție, Georgiana, iar astăzi, el a vorbit despre acest subiect delicat care a stârnit multă vâlvă în showbizul românesc. În timpul declarațiilor, finalistul de la “Ferma. Un nou început” a dezvăluit ce decizie incredibilă a luat împreună cu mama fetiței sale, după 17 ani de relație.

Cătălin Moroșanu se pregătește să devină tată pentru a doua oară

Potrivit mărturisirilor făcute de Cătălin Moroșanu, el și partenera sa de viață nu au niciun motiv să divorțeze. Mai mult, luptătorul K1 a împărtășit o veste extraordinară: “lucrează” la al doilea copil. În cadrul interviului oferit recent, el a afirmat: “Avem un copil minunat și o să mai facem încă unul”.

“Suntem împreună de 16 ani, ea avea 16 ani, eu 17 ani, amândoi virgini de când am început. Am rămas împreună, a fost lângă mine și când stăteam la cămin și împărțeam împreună o conservă de ton sau ceva și acum a rămas lângă mine când i-am oferit totul. Chiar sunt norocos că am găsit-o pe soția mea și frumoasă și eu… Moartea din Carpați, uită-te la mine. Am avut norocul asta, mi-a dăruit o fetiță frumoasă. O cheamă Natalis și nu a fost niciodată de acord cu faptul că am ajuns celebru, știa care este plata, lipsa de acasă, multe sacrificii, dar a mers mai departe, am făcut un copil, o să mai facem un copil, ea este medic stomatolog, a terminat și ea 2 facultăți, economia și stomatologia, acum lucrează și ea.

Tot timpul ne-am împins unul pe altul, ne-am dorit mai multe chestii unul de la altul și uite așa resusim să ne împingem și reușim să fim o familie. Eu respect femeile din două motive: datorită mamei mele și soției mele, pentru că am văzut că există și astfel de femei”, a declarat Cătălin Moroșanu în cadrul unui interviu acordat pentru “Acces Direct”.