Cătălin Moroșanu, atac subliminal la adresa câștigătorului, imediat după ce a pierdut finala Ferma: „Dumnezeu le…”

Cătălin Moroșanu a fost învins în finala ”Ferma” de Marius Crăciun, sportivul de 23 de ani despre care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a scris, cu mai multă vreme în urmă, că va câștiga marele premiu de 50.000 de euro.

Cătălin Moroșanu a ratat marele premiu după ce a pierdut două dintre cele trei probe ale finalei. Bineînțeles, după aflarea rezultatului și-a felicitat adversarul, apoi, pe pagina sa de socializare, a transmis un mesaj cu puternică tentă… subliminală.

„Bravo, Marius! Sunt mândru de tine! Dumnezeu le așază pentru nevoile fiecăruia!?? Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere din tot acest timp. De mâine voi fi din nou aproape de voi și ne vedem pe 6 iunie la Dynamite Fighting Show Cluj Napoca pentru revanșa cu Daniel Sam”, a scris Cătălin Moroșanu.

”Au fost momente când aveam doar o singură pereche de încălţăminte”

Marius Crăciun, câștigătorul marelui premiu de 50.000 de euro și al titlului de ”Fermierul anului”, nu a avut o viață ușoară, fiind obligat să muncească încă de la o vârstă fragedă pentru a-și întreține familia – tatăl său suferind de Alzheimer -, însă a declarat că munca nu l-a speriat niciodată. A avut mai multe job-uri, iar cu banii câștigați la ”Ferma” dorește să își ajute familia.

„Munca nu mă sperie. Am avut multe job-uri astfel încât să îmi pot câştiga pâinea şi să îmi ajut familia. Vreau să folosesc banii câştigaţi pentru a le asigura celor dragi o viaţă decentă. Adevărul este că de cele mai multe ori aş fi făcut ceva pentru mine, dar am făcut mai mult pentru familie. Încă de când am început să câştig bani, toate veniturile mele mergeau către ei. Au fost momente când aveam doar o singură pereche de încălţăminte şi o purtam şi eu, şi fratele meu. Aşteptam să vină el de la liceu, ca să primesc încălţările de la el şi să mă duc şi eu la şcoală. Am ţinut foarte mult toate aceste greutăţi în mine fără să le ştie altcineva pentru că nu îmi place să mă plâng. Am considerat că sunt alţii care au probleme şi mai grave decât mine. Am ajuns să fiu atât de optimist încât m-aş putea arunca de la etaj considerând că înainte cu doi metri de pământ aş putea zbura. Dumnezeu mi-a arătat foarte multe lucruri în viaţă“, a povestit câștigătorul ”Ferma”.