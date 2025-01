Cătălin Scărlătescu, pe patul de spital în vacanța din Bali. Imaginea care i-a îngrijorat pe fani!

Cătălin Scărlătescu a început anul 2025 cu stângul. Celebrul chef a ajuns pe mâinile medicilor, după ce a petrecut vacanța în Bali. În urmă cu doar câteva ore, juratul de la MasterChef a publicat o imagine cu el de pe patul de spital, fiind înconjurat de medici și asistente. Bucătarul se afla pe aeroport atunci când a avut nevoie de intervenția specialiștilor.

Cătălin Scărlătescu și iubita sa, Doina Teodoru, au mers să petreacă Revelionul în Bali. Cei doi au avut parte de momente frumoase împreună, însă vacanța nu s-a terminat într-o notă veselă pentru că celebrul chef a ajuns pe patul de spital.

În urmă cu doar câteva ore, Cătălin Scărlătescu a publicat o imagine de pe un pat de spital din Vejthani International Hospital, Bangkok. Așadar, vacanța din Bali s-a terminat cu o experiență neplăcută. Totuși, celebrul chef părea să se simtă bine atunci când a făcut fotografia.

Juratul de la MasterChef nu a dezvăluit cu ce problemă de sănătate se confruntă, însă a ținut să le mulțumească medicilor pentru ajutor. De asemenea, fanii au observat că bucătarul are o vânătaie la unul dintre picioare.

Înainte de a ajunge pe patul de spital, Cătălin Scărlătescu a oferit câteva detalii despre vacanța sa în Bali. Juratul de la MasterChef s-a arătat dezamăgit de această locație foarte frecventată de către persoanele publice. Celebrul chef a precizat că prețurile sunt mult prea mari pentru ceea ce oferă destinația.

Dezamăgit de Bali s-a arătat și Cosmin Seleși. În urmă cu ceva timp, actorul a transmis un mesaj în care a vorbit despre experiența sa în Indonezia. Prezentatorul de la Pro TV a mărturisit că mizeria este de nedescris, iar mâncarea este foarte scumpă.

„Salut, azi am să vă vorbesc despre Bali așa cum l-am experimentat eu, nu cum îl vedeți pe social media! Noi de obicei, vacanța de iarnă o petrecem în Asia, la căldură, în Thailanda mai precis, de vreo 17 ani. Dacă știi să-ți planifici vacanța, două săptămâni în Thailanda sunt la același preț, poate chiar mai ieftin, față de o săptămână în Turcia la all inclusive! Anul acesta am decis să stăm doar cinci zile în Thailanda și apoi să încercăm o destinație nouă!

Așa că iată-ne în Indonezia. Am început cu cea mai lăudată insulă de aici, Gili Island; toată lumea ne-a spus că este superbă, party island, bla, bla… De cum am ajuns am descoperit o plajă frumoasă, dar… nu murdară, foarte murdară! Apa drăguță, poți înota cu broaște țestoase și în același timp, cu un cal al unui localnic care îl spală în mare lângă tine. Cazarea drăguță, raport calitate-preț ok. În rest, mâncare scumpă, berea 3,70 € la 330 ml.

Multă mizerie peste tot, chiar peste tot. Am decis să fugim în prea-lăudatul Bali! Acum e acum! De patru zile caut acel Bali pe care îl laudă toată lumea! Ei bine, nu există! De ce nu spune nimeni despre mizeria de peste tot? Despre vestita boală ‘Bali Belly’? Despre acele cazări minunate la prețuri mici, dar care de fapt sunt localizate în spate sau undeva departe de civilizație? Că orice drum de o oră îl faci în două sau chiar trei ore!”, a scris actorul, pe Instagram.