Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, clipe de panică în vacanța din Italia: ”Am nimerit într-o zi fatidică”

Nu mai este mult până când Cătălin Scărlătescu se va întoarce pe platourile de filmare de la MasterChef. Iar înainte să treacă la treabă, celebrul chef a decis că trebuie să își încarce bateriile, așa că și-a luat iubita și a plecat într-o vacanță în Italia. Însă escapada nu a fost numai lapte și miere, iar Doina Teodoru a dezvăluit momentele tensionate prin care a trecut.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru se află într-o frumoasă vacanță în sudul Italiei. Cei doi au decis să viziteze mai multe orașe și au fost cuceriți de peisaje și de mâncarea bună. Însă, experiența lor a fost stricată de o vizită în orașul Trani. Ce au pățit cei doi?

În urmă cu o săptămână, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au zburat către Italia. Cei doi au făcut turul mai multor orașe precum: Polignano A Mare, Ostuni, Locorontondo, Monopoli și multe altele, bucurându-se de tot ce acestea au de oferit.

Vacanța celor doi a fost de nota zece, asta până în momentul în care au ajuns în Trani. Aici, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu nu au avut parte de o experiență prea plăcută. Pe lângă faptul că au fost dezamăgiți de preparatele culinare, aceștia nu s-au simțit nici în siguranță.

Doina Teodoru a mărturisit că experiența din Trani nu a fost una prea plăcută, iar ea a fost încercată de un sentiment profund de nesiguranță. Se pare că orașul era destul de periculos, iar actrița a simțit că poate să fie jefuită la orice colț de stradă.

„Aș vrea să vă spun multe despre Trani, dar nu prea am ce. Din păcate, singurul lucru remarcabil a fost lumina caldă pe care am văzut-o când am ajuns în port. În Trani am mâncat cel mai prost baba au rhum, am auzit prima ceartă conjugală violentă și-am simțit, făcând câțiva pași prin centrul vechi, că ar trebui să îmi țin geanta lipită de corp.

În schimb, am avut o cazare drăguță, la care ne-am întors în mare viteză după cină. Mă gândesc că poate doar am nimerit într-o zi fatidică acolo. A mai fost cineva în Trani? Dacă da, care a fost experiența voastră?”, a spus Doina Teodoru, în mediul online.