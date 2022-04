Cătălin Zmărăndescu, anunţ bulversant! Ce a putut să-i facă Emil Rengle, când l-a văzut dezbrăcat! Avansuri şi picanterii la Survivor România

Cătălin Zmărăndescu a fost invitat în emisiunea La Măruță, unde a venit însoțit de soția sa, Luiza. Fostulfaimos a oferit mai multe detalii picante din interiorul competiței Survivor, mai ales despre colegii săi din echipa Faimoșilor.

Zmărăndescu a dezvăluit faptul că i s-au făcut avansuri în timpul show-ului, însă nici acum nu știe exact dacă au fost glume sau au fost, cu adevărat, avansuri.

“Singurele avansuri, recunosc, au venit din partea lui Emil Rengle. A început așa: Zmără, ce bine arăți de când ai slăbit. Mă uit la tine dimineața, când te speli. Emil e un tip care nu știi dacă glumește sau vorbește serios”, a spus Zmărăndescu.

Cătălin Zmărăndescu a slăbit enorm la Survivor

Când a plecat din România la „Survivor” 2022, el avea aproximativ 114 kilograme. Sportivul a avut un șoc când s-a urcat pe cântar, are mai puțin de 90 de kilograme. „89 de kilograme am, frate! Și am venit cu 114. Doamne, nu cred”, a reacționat sportivul, după care a mai completat: „Cântarul nu minte. M-am cântărit abia astăzi după ce două zile am mâncat ca spartul. Că așa este după Survivor România, doar la Pro TV”.

Ce a spus Cătălin Zmărăndescu după ce a fost eliminat de la „Survivor România”

„Asta e, mă întorc acasă, la familia mea. De când a început competiția asta am fost singur. Am rămas același om, doar că am devenit mai răbdător și mai înțelegător. Nu o să uit prea ușor această experiență, mi-o voi aduce aminte și le-o voi povesti copiilor, nepoților. Baftă, faimoși! Baftă, războinici! Am învățat aici că prieteniile se nasc în timp, în ani. Am încredere în oameni, e un defect de-ale mele. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. Cu siguranță, Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a spus sportivul la Pro TV.