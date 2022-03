„Cine a făcut dragoste la Survivor?”. Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit ce s-a întâmplat în tabără faimoșilor

Fostul faimos de la Survivor România, Cătălin Zmărăndescu, a spus lucrurilor pe nume. Fostul bodyguard al lui Gigi Becali a vorbit despre ce s-a întâmplat cu adevărat între concurenții show-ului ce se desfășoară în Republica Dominicană.

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, alături de soția sa, Cătălin Zmărăndescu a povestit despre ce s-a întâmplat între participanții emisiunii Survivor România. S-au întreținut sau nu relații intime în cadrul show-ului de pe Pro TV? Răspunsul l-a dat chiar fostul luptător.

CITEȘTE ȘI: IDILĂ SECRETĂ LA SURVIVOR ROMÂNIA 2022 DE LA PRO TV: TJ MILES A „COMBINAT-O” PE ALEXANDRA DULI! LAURA GIURCANU I-A DAT DE GOL

Cătălin Zmărăndescu: ”E adevărat că Marian are un somn ciudat, geme în somn”

Mai mulți concurenți din cadrul emisiunii Survivor au fost surprinși în ipostaze destul de apropriate. Așadar, Cătălin Măruța l-a întrebat în emisiunea sa pe Zmărăndescu dacă a făcut cineva dragoste în jungla din Republica Dominicană.

Luptătorul a spus că nu se putea întâmpla așa ceva, mai ales nu între Marian Drăgulescu și Elena Chiriac, pentru că el dormea cu ei în cort.

”Marian Drăgulescu și Elena Chiriac nu aveau cum să facă asta, erau în cort cu mine. Până să plec eu, nu. E adevărat că Marian are un somn ciudat, geme în somn, de unde să știu ce face el în somn. L-o fi auzit producția. Ce să fac, să dorm între ei? De restul, nu știu sigur, dar nu cred”, a spus Cătălin Zmărăndescu, în emisiunea La Măruță.

Emil Rengle i-a făcut avansuri lui Cătălin Zmărăndescu

Zmărăndescu a recunoscut că a dormit o dată cu Natalia Duminică în brațe, dar nu din motive romantice, ci pentru că se aflau într-un spațiu strâmt. El a mai povestit că singurele cuvinte care ar putea fi interpretate ca avansuri au venit de la Emil Rengle, dar fostul faimos nu le-a luat în seamă.

”Am dormit cu Natalia în brațe. Asta este, așa a fost în seara asta, eram înghesuiți. Avansuri, nu, dar o dată, m-am trezit că m-a luat cineva în brațe, eu dormeam, era Laura. Singurele avansuri, ca să zic așa, au venit din partea lui Emil. Mi-a zis că arăt bine că am slăbit. Am tăcut. Mi-a zis că arăt cool. Am tăcut. Emil e un tip despre care nu știi dacă glumește sau e serios. Eu a tratat-o ca pe o glumă”, a mai povestit Zmărăndescu.

VEZI ȘI: CÂTE CLASE ARE ALEX DELEA, DE FAPT. ÎȚI VEI SCHIMBA RADICAL PĂREREA DESPRE BARMANUL DE LA SURVIVOR ROMÂNIA 2022 DE LA PRO TV