Câte clase are Florin Dumitrescu, de la Chefi fără limite? Îţi vei schimba complet părerea despre el

Chef Florin Dumitrescu și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie încă de la 14 ani, însă puțini sunt cei care știu câte clase are, de fapt, juratul de la ”Chefi fără limite”.

Câte clase are Florin Dumitrescu, de la Chefi fără limite

Florin Dumitrescu a devenit unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România. Pasiunea pentru gastronomie i-a adus faima și notorietatea de care se bucură în prezent.

Născut în București în anul 1987, acesta a urmat o școală cu profil sportiv jucând polo, fiind campion național și municipal de câteva ori. Deși nu are studii universitare, acest lucru nu l-a împiedicat să devină un nume important în domeniul culinar.

Ajutat de tatăl său, Florin Dumitrescu s-a angajat la un restaurant pe când avea doar 14 ani, unde a început cu munca de jos. Nu are deloc amintiri plăcute despre prima lui interacțiune cu bucătăria unui local. A “furat” meserie de la profesioniști, iar într-un timp relativ scurt a ajuns să câștige sume fabuloase, comparativ cu salariile părinților săi:

“La 17 ani, ca bucătar, câștigam de trei ori mai mult ca mama. Am scăpat o tavă cu mâncare pe jos în timpul serviciului şi am dat foc la o bucătărie. Norocul meu a fost că cineva a fost pe fază şi paguba n-a fost mare. În rest, nu prea, am mai întârziat mese, au fost scandaluri”, a mărturisit Chef Florin Dumitrescu, potrivit spynews.ro.

Sursa foto: Arhiva CANCAN