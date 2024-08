Câte clase și ce studii are Dragoș Pătraru, de fapt. Când avea 16 ani, vindea ziare în Ploiești

Dragoș Pătraru este unul dintre cei mai apreciați și influenți jurnaliști de la noi din țară, însă puțin știu povestea despre parcursul său profesional. A devenit cunoscut în întreaga țară datorită emisiunii pe care o prezintă de aproape un deceniu, Starea Nației, dar pe vremea când avea doar 16 ani vindea ziare în Ploiești. Iată câte clase și ce studii are Dragoș Pătraru, de fapt, dar și ce incidente din cariera sa l-au marcat!

Dragoș Iustinian Pătraru este un jurnalist, prezentator TV și autor din România. El a devenit cunoscut ca gazdă a emisiunii Starea Nației, un show satiric care critică, în principal, politicienii. Chiar dacă este o prezentă frecventă în mass-media românească, puțini sunt cei care știu povestea din spatele carierei jurnalistului originar din Ploiești. Iată ce studii are, de fapt, prezentatorul de la Starea Nației!

Câte clase și ce studii are Dragoș Pătraru

Moderatorul în vârstă de 46 de ani a absolvit Facultatea de Jurnalism de la Spiru Haret și Facultatea de Litere, Comunicare și Relații Publice la Universitatea București. În anul 2000, a lansat primul său ziar de sport, Fair Play Prahova, alături de Radu Baicu. În toamna anului 2008, a preluat conducerea televiziunii Prahova TV, funcție pe care a deținut-o până în 2012.

În 2013, a propus emisiunea Starea Nației unui post de știri, iar din 2014 a fost difuzată pe televiziunea națională, ulterior mutându-se la Digi 24. Din august 2018, Dragoș Pătraru s-a alăturat echipei Prima TV, continuând să realizeze Starea Nației într-un format similar, cu mici modificări de-a lungul timpului.

Dragoș Pătraru a vândut ziare în Ploiești

Cariera sa nu a fost lipsită de momente care l-au marcat. Atunci când era doar un adolescent, la vârsta de 16 ani, Dragoș Pătraru era un mare pasionat de teatru. Pe lângă faptul că adora să fie pe scenă, acesta era sigur că atunci când se va face „mare” va deveni jurnalist. Prima sa interacțiune cu presa a fost chiar într-un chioșc de ziare, acolo unde timp de 2-3 ani, a vândut neîncetat ziare.

„La 15-16 ani, era un chioşc de ziare vizavi de blocul nostru. Eu aveam nevoie de bani, voiam să ies la un suc. M-am gândit să vând ziare înainte să plec la şcoală, între 5.00 şi 7.00. Oricum, eu ştiam de la 14 ani, de când m-am înscris la liceu, la filologie, că voiam să mă fac jurnalist. M-am dus singur cu bicicleta şi m-am înscris la filologie.

Am mers la chioşcul şi i-am zis celui care vindea la chioşc, care era un om extraordinar, că vreau să vând ziare. Angaja vânzători volanţi în anii ăia. Mă sculam la 5.00 şi mergeam cu ziarele. La început mi-era ruşine, că mă cunoaştea lumea. Până am ajuns să strig titluri din ziare în gura mare, pe la gară, pe la cinema. Cert e că în două săptămâni, vindeam 300 de ziare EVZ pe zi. Eram plătit cu 6% din ce vindeam, am făcut treaba asta destul de mult timp”, a dezvăluit Dragoș Pătraru, într-un interviu pentru paginademedia.ro.

A adormit cu capul pe bancă într-o oră de chimie

Cu toate că muncea încă din adolescență pentru că voia să strângă banii de care avea nevoie pentru a-și vedea visul împlinit, Dragoș Pătraru nu și-a neglijat educația. Chiar dacă a avut o perioadă în care lucra și nopțile la chioșcul de ziare, dimineața se ducea la liceu. Ba chiar își aduce aminte cu drag de o „boacănă” pe care a făcut-o, susținând că a stat toată noaptea treaz să facă corectură în ziare, iar mai apoi a adormit într-o oră de chimie.

„După un timp m-a lăsat noaptea să stau în chioşcul de ziare, pentru că era non-stop. Mi-aduc aminte că am adormit la o oră de chimie. Ştiu că m-a văzut profesoara, iar o colegă i-a spus, «lăsaţi-l, că lucrează».

Vreo doi ani am stat noaptea. Citeam de la Infractoarea până la Dilema şi EVZ, citeam tot ce se scria şi am început, de distracţie, să fac corectură pe ziarele apărute. Noaptea vânam greşelile din ziare. Eram foarte mândru. Şi gândeşte-te că, la vremea aia, ziarele se respectau, aveau departament de corectură, scăpau destul de puţine greşeli”, a mai dezvăluit jurnalistul, pentru sursa citată anterior.

