Câte Golden Buzz se acordă sezonul acesta la Românii au Talent de la Pro TV

Show-ul ”Românii au talent”, de pe Pro TV, și-a făcut debutul pe 5 februarie și se va difuza de două ori pe săptămână. Acum s-a aflat și câte Golden Buzz-uri se acordă în sezonul 11 al emisiunii îndrăgite de români.

”Românii au talent”, una dintre emisiunile preferate ale telespectatorilor, a avut debutul sezonului 11 vineri, 5 februarie. Șefii trustului din Pache Protopopescu au decis ca show-ul să fie difuzat în zilele de vineri și luni.

Anul acesta, jurații și cei doi prezentatori vor acorda tot zece Golden Buzz-uri, la fel ca în 2020. Din cauza pandemiei de coronavirus, în sezonul trecut s-au anulat semifinalele și toți concurenții care au trăit experiența butonului auriu… au ajuns în Finală.

În sezonul 11, zece dintre concurenții care vin să-și arate talentele și să aspire la marele premiu… vor ajunge în semifinale. Datorită Golden Buzz-ului. Ulterior, se va afla cine va merge mai departe sau nu. Cele zece Golden Buzz-uri vor fi acordate astfel: 2 date de Andra, 2 de Andi Moisescu, 2 de Alexandra Dinu, 2 de Florin Călinescu și 2 de prezentatori (1 Smiley și 1 Pavel).

Florin Călinescu a oferit primul Golden Buzz

Florin Călinescu a oferit primul Golden Buzz din sezonul 11 al emisiunii ”Românii au talent”. Filip Cioc l-a impresionat până la lacrimi pe jurat, dar și pe telespectatori. Băiețelul, în vârstă de 10 ani, are o poveste de viață impresionantă.

Ca să vadă mai bine, Filip a suferit o intervenție chirurgicală la opt ani. Însă… micuțul are în continuare probleme cu văzul. De-a lungul timpului, a fost ținta răutăcioșilor și a reușit să-și găsească refugiul în muzică.

”Cu ochiul drept văd destul de mult ca să mă descurc, dar cu ochiul stâng, când aveam opt ani, mi s-a făcut operaţie ca să văd mai bine. S-a reuşit mai mult decât era înainte, dar nu la fel ca ochiul drept. Unii copii de la şcoală cred că eu sunt ciudat, că am ochelari, dar nu contează ce-i pe din afară, contează ce-i înăuntru, în sufletul tău. Când mă necăjeau colegii la şcoală, veneam acasă, mă duceam la pian şi începeam să cânt. Adică muzica îmi alina supărarea. E foarte importantă pentru mine şi mă face să mă simt fericit” a mărturisit Filip Cioc.

Jurații au fost impresionați de povestea de viață, dar și de vocea lui Filip Cioc.

”Ai cântat extrem de frumos! Îţi mulţumesc pentru momentul acesta! O să rămână în mintea şi în sufletul meu” i-a spus Alexandra Dinu.

”M-am emoţionat foarte tare ascultând acest cântec care este foarte-foarte greu, dar foarte frumos. Fără să-ţi dai seama, mi-ai făcut o bucurie enormă pentru că ai ales acest cântec. Tu ai adus foarte multă emoţie pe scena «Românii au talent»” a spus și Andra.

”Filip a făcut aici o treabă extraordinară! Momentul acesta e mai mult decât cântec! Pentru că tu, de fapt, n-ai cântat! Tu ai trăit tot ceea ce ai avut să ne transmiţi! Şi acesta e un lucru minunat, care nu poate să treacă aşa uşor pe lângă noi. Face parte din momentele de care o să ne tot aducem aminte din emisiune!”, a spus Andi Moisescu.

”Chiar trebuie să ne aducem aminte de momentul acesta!”, a subliniat şi Florin Călinescu, iar apoi a apăsat butonul auriu.

Al 2-lea Golden Buzz, dat de Smiley și Pavel Bartoș

Luni, 8 februarie, a fost oferit al doilea Golden Buzz. Rareș Trufea, tânărul în vârstă de 16 ani, i-a impresionat pe jurați, prezentatori și telespectatori. Adolescentul cântă la pian și cu vocea. Și-a descoperit talentul la vârsta de 6 ani, când tatăl lui a lovit cu lingura un pahar, iar el i-a spus ce notă muzicală este. (VEZI ȘI: CORNEL MARIN, CONCURENTUL CARE L-A EMOŢIONAT PÂNĂ LA LACRIMI PE FLORIN CĂLINESCU LA ROMÂNII AU TALENT. A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ)

Moștenește talentul de la tatăl lui, care toată viața lui a fost solist vocal. În timp ce jurații i-au lăudat performanța de pe scenă, Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu.

”Nu mă așteptam la așa ceva, nu-mi vine să cred că am luat Golden Buzz-ul. Nu știam ce s-a întâmplat, când am auzit sunetul de la Golden Buzz și am văzut și confetiile, nu mi-a venit să cred, am rămas șocat. Am încercat și cu chitara, însă nu mi-a plăcut.

Din clasa a 3-a am început să iau pianul în serios, iar din clasa a 9-a am venit la Liceul de Artă și m-am dus la două profesoare excepționale, mă îndrumă foarte frumos. Stau la școală de dimineață și până seară, dar merită. Fac canto clasic de un an și nu excelez în așa ceva, dar mă ajută. Mă bucur că au văzut în mine un potențial talent și că mi-au acordat Golden Buzz-ul” a spus vasluianul.