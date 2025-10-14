Categoria de angajați care poate cere mărire de salariu, conform Codului Muncii. Sporul minim e de 25%

Noile modificări aduse Codului Muncii vin cu o schimbare importantă pentru angajații care lucrează în timpul nopții. Cei care își desfășoară activitatea între orele 22:00 și 6:00 vor avea, de acum înainte, mai multă libertate în modul în care sunt recompensați pentru munca depusă în afara programului obișnuit, potrivit CSID.

Potrivit noilor reglementări, salariații pot alege între două variante de compensare: fie să primească un spor de minimum 25% aplicat la salariul de bază, fie să beneficieze de reducerea programului de lucru cu o oră, fără ca veniturile să le fie diminuate. Această modificare le permite lucrătorilor să opteze pentru varianta care se potrivește cel mai bine nevoilor lor personale sau profesionale.

Prin această măsură, legiuitorul urmărește să ofere un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, dar și să recunoască efortul suplimentar al celor care lucrează pe timp de noapte. Noua formă de compensare aduce mai multă flexibilitate în relația dintre angajatori și angajați, adaptându-se la realitățile actuale ale pieței muncii.

