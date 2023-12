Câți ani are, de fapt, Anca Serea, mamă a șase copii și soție devotată. Vedeta nu-și arată deloc vârsta

Anca Serea a fotomodel foarte mulți ani, așa că a avut mereu grijă de silueta ei. Mamă a șase copii, soția lui Adi Sînă reușește să se mențină în formă și nu își are deloc vârsta. Câți ani are, de fapt, vedeta?

Anca Serea i-a devenit soție lui Adi Sînă în 2015 și i-a dăruit 4 copii: pe Leah Maria (3 ani), pe Noah (10 ani), pe Ava (9 ani) şi pe Moise (6 ani). Înainte de a se îndrăgosti de artist, vedeta a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher. Alături de el, a făcut doi copii: pe David (20 ani) şi pe Sarah (15 ani). Din nefericire bărbatul, s-a stins din viață, fiind răpus de cancer. Chiar dacă s-a luptat cu multe greutăți și a reușit să devină o mamă eroină, vedeta pare că nu își arată deloc vârsta.

Câți ani are, de fapt, Anca Serea

Anca Serea are o siluetă de invidiat și pare că reușește să se mențină tânără. De fapt, vedeta a împlinit în data de 2 februarie, 42 de ani. Este femeie de televiziune, soție, mamă a șase copii, dar și influenceriță pe Instagram, acolo unde mai are puțin și ajunge la jumătate de milion de urmăritori. Are un program extrem de încărcat, dar asta nu împiedică să aibă grijă de înfățișarea sa. Soția lui Adi Sînă urmează o serie de reguli stricte de la care nu se abate pentru a-și păstra silueta.

„Sunt norocoasă că mi-am educat oarecum gusturile și mănânc foarte rar chestii nesănătoase. Fără alcool, rar zahăr și foarte rar produse de patiserie, pentru că nu-mi plac.”, a notat Anca Serea pe Instagram.

Mama eroină a menționat și un truc al ei. Între mese, consumă gustări sănătoase, alegând mereu fructe.

Preparatul-minune în dieta mamei eroine

În primăvara acestui an, Anca Serea a împărtășit cu urmăritorii ei și un preparat sănătos. Vedeta nu are timp să gătească, așa că a ales să prezinte o rețetă rapidă. Este vorba despre o salată specială care o ajută pe vedetă să își mențină silueta. Iar la început, soția lui Adi Sînă a avut și un sfat important pentru fanii săi.

„Trebuie să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca, spune o vorbă înțeleaptă. Tocmai din acest motiv acord mare atenție alimentației, pe care încerc să o încadrez în limite sănătoase atât pentru mine, cât și pentru ai mei. Singurul meu inamic în acest sens este timpul limitat, dar cu puțină ingeniozitate cred că putem găsi soluții. Recunosc că sunt o mare fană a salatelor, așa că vă propun și vouă o salată perfectă de preparat în orice anotimp, care nu necesită decât două minute de pregătire și este compusă din 5 ingrediente: roșii cherry, biluțe de mozzarella, măsline negre, frunze de spanac, fasole roșie și ceapă verde.”, a scris fosta prezentatoare TV pe rețelele de socializare.

Anca Serea: „Mă simt din ce în ce mai dornică să învăț”

În luna februarie a acestui an, când și-a serbat aniversarea, Anca Serea a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Vedeta este recunoscătoare pentru ce i-a oferite viața și a mărturisit că, odată cu trecerea timpului, se simte mai dornică de a evolua.

„O filă nouă în povestea vieții mele, pentru care sunt nespus de recunoscătoare! 41 devine, începând de acum, 42, doar o cifră face diferența, dar în această cifră s-au adunat bucurii și tristeți, reușite și eșecuri, dar mai ales muncă și efort susținut pentru a-mi realiza visele, precum și nenumărate clipe magice alături de familie și cei dragi. Chiar dacă timpul trece, mă simt din ce în ce mai dornică să învăț, să descopăr, să evoluez și mă încântă toate proiectele noi și interesante în care sunt implicată. Va mulțumesc așadar vouă, celor care mi-ați fost alături 41 de ani și vă întâmpin cu mai multă energie, pasiune și iubire de anul acesta. Rămas bun 41, bine ai venit 42, te aștept cu brațele și inima deschisă!”, a scris Anca Serea, pe Instagram.

La acel moment, soția lui Adi Sînă a ținut să facă o glumă referitoare la vârsta ei. Vedeta a așezat lumânările invers pe tort. Astfel că în loc de „42”, a ales să apară „24”.