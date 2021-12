Câți bani a câștigat Larisa Drăgulescu ca dansatoare în cluburile de noapte din Germania și Dubai. “Îi am pe toți scriși. Am în jur de...”

După divorțul de Marian Drăgulescu, Larisa a trebuit să se angajeze pentru a-și întreține cei doi copii. În prezent, are două joburi, care îi asigură un venit consistent. Cei mai mulți bani i-a făcut, însă, ca dansatoare în cluburile din Germania și Dubai.

Larisa Drăgulescu câștigă foarte bine dintr-o colaborare cu un site pentru adulți, cunoscut în întreaga lume, unde postează poze și filmulețe, în care apare dezbrăcată. Susține, însă, că nu face videochat. Utilizatorii platformei plătesc, lunar, 10,99 dolari pentru a o vedea pe blondină în toată spelndoarea ei. Cei mai mulți bani i-a făcut, însă, ca dansatoare în cluburile de noapte din Germania și Dubai. În total, ar fi adunat aproximativ două milioane de euro.

“Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară «la muncă» înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine. Mi-am schimbat des look-ul pentru a fi pe placul lor”, a declarat Larisa Drăgulescu, potrivit playtech.ro.

În prezent, Larisa nu câștigă bani doar din pozele și filmulețele pe care le postează pe Onlyfans. Este angajată la o firmă de petrol, unde lucrează ca funcționar administrativ.

Larisa Drăgulescu își schimbă implanturile mamare. “Vreau un bust mai mare, mai ferm”

Altfel, Larisa Drăgulescu are în plan să-și schimbe implanturile mamare, motiv pentru care va merge, din nou, să se opereze. Blondina își dorește sâni mai mari, cu care să strânească și mai mult fanteziile bărbaților.

“Vreau să îmi schimb implanturile mamare, vreau un bust mai mare, mai ferm. Implanturile pe care le am acum au 350 ml, dimensiunea bustului este de 90 cm, port cupă D la sutien. Vreau însă implanturi mamare mai mari, de 500 ml, la fiecare sân”, a declarat fosta soție a lui Marian Drăgulescu.