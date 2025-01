Câți bani a dat Dorian Popa pentru un plin de benzină în New York: „Nu-mi vine să cred!”

Dorian Popa se bucură de o vacanță pe cinste în Statele Unite ale Americii și, ca de fiecare dată, și-a ținut fanii la curent cu toate activitățile sale. Acesta a surprins mai multe momente importante din timpul șederii lui peste Ocean, apoi le-a postat în mediul online. Într-unul dintre vlog-urile sale, influencerul le-a dezvăluit tuturor câți bani a scos din buzunar pentru un plin de benzină la mașină. Nici lui nu i-a venit să creadă!

Dorian Popa și-a luat zborul spre America, unde profită de cele mai frumoase experiențe. Așa cum era de așteptat, influencerul le arată tuturor fanilor săi cum își petrece vacanța peste Ocean, ce mâncăruri încearcă, ce obiective turistice vizitează și pe ce mai cheltuie banii. Mulți sunt curioși să vadă activitățile din viața de zi cu zi a cântărețului, așa că stau cu ochii geană pe conturile lui de socializare.

La un moment dat, actorul a dezvăluit și cât a cheltuit pe un plin de benzină, la mașina cu care s-a tot plimbat prin New York. Se aștepta să plătească un preț colosal, ținând cont că este în străinătate, însă mare i-a fost mirarea atunci când a văzut câți bani trebuie să dea. Este vorba despre o sumă mică, la care el nu se aștepta deloc. Nici prin cap nu i-a trecut că un plin de benzină pentru o mașină atât de mare poate costa așa puțin!

„Am oprit să alimentăm mașina asta care a consumat un plin în două zile, dar având în vedere cât costă plinul aici, ce crezi? Deja nu-mi mai pare rău. Adică am coborât și am zis, cum un plin în două zile că ne-am învârtit de trei ori în New York și n-am făcut distanțe mari. 3 dolari galonul. Și galonul are 4 litri, deci 15 lei 4 litri. Aproape 4 litri. Sub 4 lei litrul. Deci nu-mi vine să cred, jur”, a spus Dorian Popa, în timpul vlog-ului său.