Câți bani au primit Ion Surdu și Andreea Arsine după ce au câstigat Exatlon sezonul 3

Pentru prima dată în cele trei sezoane de Exatlon au fost desemnați doi câștigători, atât o fată, cât și un băiat, ambii din echipa Faimoșilor. Aceștia s-u întors acasă cu un premiu consistent!

Reality-ul sportiv fenomen care a cucerit inimile milioanelor de telespectatori readucând bucuria sportului în viață românilor de toate vârstele și-a desemnat câștigătorii. Pentru prima dată în istoria emisiunii au fost doi câștigători, atât o fată, cât și un băiat. (CITEȘTE ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA MERGE CU TROTINETA LA KANAL D, DUPĂ CE ȘI-A DONAT PREMIUL DE LA EXATLON! ”AM GREȘIT, ACUM PLĂTESC”!)

Astfel, cei doi campioni Exatlon România sezonul 3 sunt Ion Surdu și Andreea Arsine. Ambii vor pleca acasă cu câte un trofeu și câte 50.000 de euro!

Ion Surdu a facut primele declarații după ce a câștigat titlul de campion Exatlon Romania sezonul 3, la masculin.

‘‘O sa incep si eu cu inceputul, cu prima zi aici. de fapt, cum am plecat eu din Romania la Exatlon. Am venit increzator in mine si in puterile mele. In schimb, am ajuns aici, am intrat pe primul traseu si nici macar nu am reusit sa dau. Si pe primul traseu am intrat o singura data si am intrat cu Gabriel si nici macar nu m-a lasat sa pun mana pe sac. Dar am trecut peste acea zi, am incercat sa evoluez treptat”. (Citește și CINE ESTE, DE FAPT, ION SURDU, BARMANUL CARE A CÂȘTIGAT EXATLON 2019 DE LA KANAL D)

Andreea Arsine a donat jumătate din premiu

Andreea Arsine a facut un geste nobil dupa ce a castigat titlul de campioana la feminin si 50.000 de euro. A spus ca va imparti banii cu Nicoleta Lunca. Iata care au fost primele declaratii ale acesteia:

”Nu ma gandeam, Cosmin, ca voi ridica trofeul, dar ma gandeam ca voi ajunge in finala, la inceput. Dar pe parcurs nu m-am mai gandit la asta pentru a fost concursul de asa natura, si situatie in care am ajuns, nu mai performam, m-am simtit destul de… nu imi gaseam locul ca sa spun asa.

Chiar m-am intrebat de multe ori daca mai este locul meu in aceasta competitie. Am avut rabdare, ma bucur ca am avut rabdare. Pot sa spun ca unul dintre lucrurile pe care le-am tinut foarte bine mintre cand am plecat de acasa a fost discutia pe care am avut-o cu doctorul meu si mi-a spus: Andreea, o sa ajungi in momente in care iti va veni sa renunti. In care iti va veni sa te intrebi de ce mai esti acolo sau sa te duci acasa, efectiv, si va trebui sa rezisti. Asta sa ai mereu in cap, sa rezisti pana la capat pentr ca tu poti. (…) Dtorita increderii pe care mi-a acordat-o mi-am incercta sansa aici. Am venit pregatita si fizic si psihic. Si nu am renuntat nici la ultima minge, nici la ultimul totem, am tras pana la ultima viata. Ma bucur ca am reusit…”, a spus Andreea Arsine. (Citește și CINE E, DE FAPT, ANDREEA ARSINE, CÂȘTIGATOAREA EXATLON 2019 DE LA KANAL D)