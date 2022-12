Câți bani câștigă Gheorghe Turda pentru un concert de Crăciun în Spania. Tariful artistului te va face să scoți bani grei din buzunar!

În fiecare an, în pragul sărbătorilor de iarnă, artiștii români încasează venituri colosale pentru evenimentele și concertele pe care le onorează de 1 Decembrie, Crăciun sau Revelion. Gheorghe Turda este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din România, așa că oamenii se înghesuie să-l solicite la petreceri de tot felul. Mulți se întrebă cât ar trebui să scoată din buzunar pentru un recital. Ei bine, acum s-a aflat!

Gheorghe Turda cere 4.500 de euro la un concert

După cum spuneam, în această lună, artiștii de elită din România dau lovitura pe piața muzicală din Europa, dar și de pe alte continente. De obicei, aceștia sunt chemați peste hotare pentru a susține concerte cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Fiind unul dintre cei mai apreciați și ceruți cântăreți de muzică folclorică din România, Gheorghe Turda câștigă sume de bani substanțiale atunci când pleacă în străinătate pentru a le bucura inima românilor din diaspora. De exemplu, pentru un concert de Crăciun susținut în Spania sau Anglia, acesta cere un tarif de 4.500 de euro. Acești bani nu îi încasează doar el, ci și orchestra care îl acompaniază de fiecare dată.

„În străinătate, cântăreții români sunt plătiți cu mult mai bine, plus că beneficiază de masă, cazare, bilet de avion și-n același timp și de o mică vacanță.

Onorariile lor variază între 2.000 și 4.500 de euro, în funcție de artist. De pildă, Gheorghe Turda are un onorariu, cu orchestra, de 4.500 de euro, în Anglia și în Spania.”, a declarat un celebru impresar al vedetelor, în exclusivitate pentru ego.ro.

Artistul are același tarif atât în țară cât și în străinătate

Gheorghe Turda așteaptă de fiecare dată cu entuziasm să le cânte românilor plecați peste mări și țări. Cu toate acestea, interpretul mărturisește că are același tarif, indiferent de zona în care își desfășoară concertul.

„În luna decembrie, am spectacole și în țară, dar de Crăciun voi cânta la Madrid, iar de Revelion, în Anglia, la Londra. Eu am un preț constant și în România și în străinătate. Sunt diverse prezentări artistice, unii au lăutarii după ei, alții au doar CD, eu am și lăutarii, normal că luăm mai mult.

Mai vin și alți artiști. De Revelion sunt ceruți și interpreți de manele, dar vine și Turda ca să le cânte muzică românească autentică celor plecați departe de casă, cu dor de România.

Am concerte de câte o oră și jumătate, după care petrecem cu cei din diaspora, fiecare cât poate să petreacă”, a declarat Gheorghe Turda, pentru sursa citată.