Gheorghe Turda, dezvăluiri de la înmormântarea lui Alexandru Arșinel. Ce a pățit artistul în cimitir

Gheorghe Turda a mărturisit prin ce momente grele a fost nevoit să treacă, după ce a luat parte la înmormântarea lui Alexandru Arșinel. Interpretul de muzică populară și-a făcut curaj să povestească o întâmplare care l-a afectat pe o perioadă nedeterminată, mai ales din cauza vârstei înaintate pe care o are.

Artistul de muzică populară în vârstă de 74 de ani s-a confruntat cu o problemă destul de mare după înmormântarea la care a participat în urmă cu mai bine de o lună. Acesta a mărturisit totul abia acum, deoarece a avut nevoie de o perioadă în care să se refacă fără să își îngrijoreze prea tare fanii.

Ce problemă a întâmpinat Gheorghe Turda, după înmormântarea lui Alexandru Arșinel

Deși este un bărbat destul de energic și plin de viață, vârsta înaintată i-a pus bețe în roate lui Gheorghe Turda. Acesta povestește că a suferit un accident neplăcut chiar în momentul în care a ieșit din cimitir, după înmormântarea lui Alexandru Arșinel.

Se pare că interpretul de muzică populară s-a împiedicat involuntar de o balustradă și a căzut pe spate, moment în care s-a lovit foarte tare. A fost dus imediat la urgențe, iar medicii au descoperit că este vorba despre o coastă fisurată și că are nevoie de odihnă multă pentru a se putea pune pe picioare.

„Am fost la înmormântarea lui Arșinel și, când am ieșit din cimitir, m-am împiedicat de o balustradă mică, am căzut pe spate, m-am lovit la șale și mi-am fisurat o coastă, nu e ruptă. Am fost și la spital și mi-au spus că nu se mai repară. Coastele nu se repară, nu se mai pot pune la loc”, a povestit el pentru Click!.

Deși a trecut prin astfel de momente, artistul susține că nu poate sta departe de scenă, tocmai de aceea a organizat o mulțime de concerte în următoarea perioadă. Ba mai mult decât atât, acesta recunoaște că va cânta atât pe 1 decembrie, cât și de Crăciun.