Câți bani face Dan Negru din Youtube! Cum își rotunjește veniturile prezentatorul TV

Se poate spune că prezentatorul TV Dan Negru este, cu adevărat, o emblemă în televiziunea românească! De ani de zile, acesta ține audiențele ridicate cu emisiunile pe care le prezintă. Ba mai mult decât atât, la un moment dat a prins și titlul de „Regele Audiențelor”.

Dan Negru a fost mereu unul dintre cei mai respectați prezentatori de televiziune din România. Ani la rând a prezentat, și încă prezintă, emisiuni de top pe micile ecrane, câștigând de mult timp simpatia și respectul telespectatorilor cu dăruința și carisma de care dă dovadă de fiecare dată. Însă, nu doar televiziunea îi aduce venituri considerabile acestuia, ci și alte pasiuni de care se ocupă!

Pentru Impact.ro, Dan Negru a dezvăluit și o altă sursă de venit pe care o are. Din contul de Youtube pe care îl are, prezentatorul TV a mărturisit faptul că a reușit să aibă câștiguri de peste 300 de dolari. De asemenea, prezentatorul TV construiește un complex de vile în Timișoara. În imobiliare, acesta a intrat încă din anul 2009. Vara aceasta, Dan Negru supraveghează lucrările complexului.

„E trist că se câștigă mai bine din online decât din media locală, jurnaliștii plătiți de televiziunile și de radiourile locale au salarii mizere în România, dar acum un content bun în online îi poate ajuta. „Vorba lui Negru” e o emisiune radio care se aude la cele mai importante 50 de radiouri locale românești și încerc astfel să arăt că încă avem presă locală!”, a spus el.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2018, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.

În 2010 a lansat la editura Corint cartea „Amintiri în alb-negru” cu o prefață semnată de Mihaela Rădulescu și ilustrată de caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

