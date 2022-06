Câţi bani face lunar Alexia Eram, fiica Andreei Esca? Iubita lui Mario Fresh are propria afacere

Alexia Eram (21 de ani) nu duce deloc grija banilor. Mario fresh ar putea fi gelos pe sumele obținute de iubita sa, prin firma ei de consultanță. Așadar, fiica Andreei Esca trăiește pe picior mare, dar nu-i place să se laude.

Cu o mamă precum Andreea Esca, fiica nu se putea lăsa mai prejos. Alexia Eram se poate lăuda cu veniturile pe care le obține la vârsta sa. A fost inspirată și a știut de ce este nevoie în piață, așa că și-a făcut o firmă. Fiind creatoare de conținut, a ales să ofere servicii de consultanță în Comunicare și Relații Publice, domeniu conectat cu activitatea sa din mediul online. Când vine vorba de sumele pe care i le-a oferit afacerea deschisă abia de doi ani, a evitat să vorbească despre cifre.

„Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță", a spus Alexia Eram în cadrul unui podcast.

Mario Fresh poate să fie gelos! Ce sume câștigă Alexia Eram

Chiar dacă fiica Andreei Esca nu a vrut să divulge sumele, Fanatik.ro a dezvăluit că, potrivit ANAF, cifra de afaceri nu e deloc modestă. În anul 2021, firma i-a adus Alexiei Eram nu mai puțin de 180.000 de euro, respectiv 900.000 de lei!

Mario Feresh, conform aceleiași surse, abia a obținut 100.000 de euro, respectiv 250.000 de lei. Aparent, casa de producții pe care o deține, Mario Fresh Music, nu are atât de mult succes precum o firmă de consultanță în Comunicare și Relații Publice.