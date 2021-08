Câți euro cere Adi Minune ca să cânte o oră la o nuntă! Cât „merge” dedicația la petrecere

Adrian Minune este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere și de manele din România, motiv pentru care, tarifele pe care le percepe pentru o cântare nu sunt deloc mici.

De exemplu, dacă îți dorești ca Adi Minune să îți cânte la nuntă, trebuie să scoți din buzunar nu mai puțin de 4000 de euro. Iar dacă vrei și o dedicație, cel puțin 50 de euro pleacă din buzunarul tău.

Nici alți artști nu costă prea puțin! De exemplu, dacă pentru Smiley trebuie să scoți din buzunar 7000 de euro, iar pentru Ștefan Bănică Jr. 5000 de euro, pentru Florin Salam ai nevoie de nici mai mult nici mai puțin de 20.000 de euro! Potrivit site-ului sprezza.ro, ”Florim Salam poate lua și 20.000 de euro pentru un program la nuntă. Depinde de dumneavoastră cum negociați cu Florin Salam. Depinde de locație, zi și de evenimentele pe care acesta le are în perioada respectivă”.

Ce sumă fabuloasă a primit Adi Minune la un singur eveniment

Adrian Minune a dezvăluit, recent, că 60.000 de dolari este cea mai mare sumă de bani pe care a primit-o după un eveniment. Petrecerea a avut loc în Statele Unite ale Americii, în 2002. “A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari,. Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a spus Adrian Minune.

“Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a mai Adrian Minune.

Cine este Adrian Minune

Născut pe 24 septembrie 1974, în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, Adrian Simionescu este un celebru cântăreț de manele și muzică lăutărească. Adrian Copilul Minune, Adi de Vito și Adrian Minune sunt cele trei nume de scenă pe care le-a avut până în prezent. A jucat în două filme, Gadjo dilo (1997) și Furia (2002). A fost consilier local al comunei ilfovene Ștefăneștii de Jos, poziție din care a demisionat pe 20 aprilie 2011.

Sursa foto: Youtube