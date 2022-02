Câți lei costă o ședință de terapie de o oră la cabinetul Oanei Lis. Soția fostului edil al Capitalei susține că a fost hărțuită la locul de muncă

Oana Lis a luat decizia să-și redeschidă cabinetul de consiliere psihologică. Vedeta vrea să strângă ceva bani, pentru că situaţia financiară nu este tocmai roz. Recent, aceasta a publicat pe reţelele de socializare un anunţ în care îşi oferea serviciile de consiliere, dar şi numărul său de telefon la care oamenii o puteau contacta pentru programări. Aşa a ajuns să primească multe telefoane de la indivizi dubioși, care o jignesc și chiar îi fac chiar avansuri sexuale.

Oana Lis și-a luat diploma de psiholog și a deschis cabinetul propriu de consiliere psihologică chiar cu două săptămâni înainte să se declanșeze pandemia de coronavirus. Din nefericire, aceasta a fost nevoită să îl închidă, iar la scurt timp a transferat totul în mediul online pentru a-şi putea continua activitatea.

CITEŞTE ŞI: OANA LIS, ANUNȚUL MOMENTULUI DUPĂ CE S-A VINDECAT DE COVID: “O SĂ-L FAC PE VIOREL TĂTIC, BUNIC. AM DEPUS DOSAR DE ADOPȚIE”

Recent, pe reţelele de socializare a anunţat faptul că, cei care au nevoie de ajutorul său o pot găsi din nou fizic t în sectorul 1 din Capitală, iar o ședință de terapie de o oră în compania acesteia costă 100 ron.

„Lumea e deprimată, eu sunt veselă, atrag clienții. Am zis să-mi fac curaj și să încep iar să iau clienți la cabinet, pentru că oricum nu prea am avut că a venit pandemia la două săptămâni după ce am deschis cabinetul. Oamenii mă întrebau: domne când deschizi, ce se întâmplă?!”, a declarat Oana Lis, pentru click.ro

„Mă sună tot felul de frustrați sexual!”

Aceasta a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care îşi anunţa prietenii virtuali că îşi redeschide cabinetul. La scurt timp vedeta a început să primească multe telefoane din partea unor oameni necunoscuţi, dar care nu aveau legătură cu anunţul.

„Încerc să mă calmez că sunt psiholog. Am vorbit și cu alte colege. În on-line-ul ăsta noi ne expunem, din viața personală, telefoane etc. Unii mă știu de la televizor și lumea are impresia că poate să sune și să stăm de vorbă, eu nu am nici o treabă gen. Dar eu am treabă toată ziua, trebuie să am și grijă de Viorel, de casă, de mașină, să fac cumpărături.

Nu pot să stau toată ziua la telefon să-i ascult pe ei. E frustrant să te sune lumea să închidă, mă sună tot felul de frustrați sexual!

Cineva mi-a zis să nu-mi mai dau numărul de telefon, să pun un formular, dar eu sunt deschisă. Mi se pare normal ca omul să ia legătura cu mine. Niște doamne nu aveau încredere să-mi bage banii în cont să plătească ședința. Vedeți câte țepe se întâmplă pe Internet. Lumea e normal să fie reticentă. O să încerc să gestionez singură situația”, a mai spus Oana pentru sursa citată.

Sursă foto: Arhivă Cancan