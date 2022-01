Oana Lis, anunțul momentului după ce s-a vindecat de COVID: “O să-l fac pe Viorel tătic, bunic. Am depus dosar de adopție”

Oana Lis este ferm convinsă că în acest an va deveni mămică. După ce s-a vindecat de coronavirus, blondina vrea să devină părinte și așteaptă un semn de la autorități, după ce a depus un dosar de adopție.

Oana și Viorel Lis s-au infectat în urmă cu doar câteva săptămâni cu COVID și au fost internați la spital. Din fericire, cei doi au reușit să treacă prin boală și privesc cu încredere spre viitor. În special blondina, care simte că în acest an va deveni părinte adoptiv.

(VEZI AICI: OANA LIS A VORBIT DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A LUI VIOREL LIS DUPĂ INFECȚIA CU COVID-19 : ”ÎȘI ARANJASE LOCUL DE VECI”)

În urmă cu doi ani, Oana Lis a depus dosarul de adopție, dar nu a primit niciun semn de la autorități. Este, însă, optimistă că va primi telefonul mult așteptat în perioada următoare.

“Am depus un dosar de adopție și simt că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic. Eu am depus în București și e foarte complicat că aici nu sunt așa mulți ca în zonele rurale. Eu sunt părinte adoptator, dar nu am copilul. E de doi ani depus dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic, bunic. Am foarte multă iubire de oferit”, a declarat Oana Lis, la PRO TV.

Oana Lis, pregătită să devină mamă: “Sunt o persoană care o să iubească foarte mult copilul”

Oana este sigură că ea și Viorel Lis vor fi părinți buni pentru copilul care ar urma să vină în casa lor.

“Sunt o persoană care o să iubească foarte mult copilul. O să râdem împreună, o să construim împreună”, a mai spus soția fostului edil al Capitalei.

Primește mesaje de la tineri de 18 ani

Totodată, Oana Lis a povestit că, de când și-a manifestat interesul de a adopta un copil, primește scrisori chiar și de la persoane majore, care doresc să ajungă în casa lor, din diverse motive.

“Să nu primesc acum mesaje de la copii de 18, 19 ani. Vreau un copil mic. Zice să-l adopt, că moare moșul… Unele mesaje nu pot să le zic. Primesc tot felul de mesaje. Nu pot să înțeleg cum poți să spui că iubești o persoană pe care nu ai văzut-o niciodată”, a mai spus Oana Lis.