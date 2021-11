Oana Lis a vorbit despre starea de sănătate a lui Viorel Lis după infecția cu COVID-19 : ”Își aranjase locul de veci”

Oana și Viorel Lis au fost externați din spital, acolo unde au petrecut câteva zile sub supravegherea medicilor, fiind infectați cu virusul SARS-CoV-2. Oana Lis a dezvăluit cum decurge perioada de recuperare a fostului primar al Capitalei.

Soții Lis au trecut cu bine peste infecția cu COVID-19 și au revenit în cuibușorul lor. Oana și Viorel Lis au fost internați în Spitalul ”Matei Balș” din Bucureși, fiind infectați cu COVID-19. Fostul edil și soția sa au avut nevoie de supraveghere medicală, însă totul s-a terminat cu bine și asta datorită faptului că cei doi sunt vaccinați cu schema completă:

Ne-a salvat faptul că suntem vaccinați, din păcate am întârziat și nu făcusem doza trei, trecuseră șapte luni și ne-a prins pe picior greșit. Și eu de la început am vrut să merg la spital. Eu am încredere în medici, eu nu puteam să am grijă de Viorel la ce boli are el”, a spus Oana Lis.

Oana Lis: ”Este o minune că am trecut peste pragul critic”

Minunile chiar există, iar de asta este convinsă și Oana Lis. Este recunoscătoare divinității și este convinsă că Dumnezeu lucreză prin oameni:

”Suntem acasă, e incredibil! Sincer, în momentul acesta, Viorel Lis nu poate să apară pentru că doarme. Vreau să îl las să se recupereze, dar este o minune Dumnezeiască că am trecut peste pragul critic și am ajuns acasă. Viorel are 78 de ani acum, boala începuse să-i mănânce din plămâni, așa cum zice Viorel. A avut pneumonie interstițială, medie am avut amândoi”, a declarat Oana Lis în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Oana Lis: ”Viorel își aranjase locul de veci”

Chiar dacă acum sunt bine și au ajuns acasă, Oana Lis a recunoscut că i-au trecut prin minte cele mai negre gânduri. Ca în cel mai trist scenariu, soția fostului primar a mărturisit că Viorel Lis (78 de ani) incepuse să-și pregătească locul de veci:

”A fost o experiență extraordinar de grea pentru mine, îmi dau și lacrimile, îmi făceam griji pentru mine, dar când iubești pe cineva își faci griji și pentru celălalt. Fiecare zi a fost diferită, simptomele au fost diferite de la fiecare zi, Viorel deja își aranjase locul de veci pentru că nu știa dacă va trece peste perioada asta, dar uite Dumnezeu ne-a ajutat și poate că și rugăciunile oamenilor care mi-au scris”, a mai spus Oana Lis în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Sursa foto: Arhiva CANCAN