Cum se luptă Oana și Viorel Lis cu boala în salonul de la „Matei Balș”

Soția fostului primar al Capitalei a oferit imaginea zilei! Mână în mână, direct de pe patul de spital, așa apar Oana și Viorel Lis. COVID-ul îi ține de mai bine de o săptămână la Institutul “Matei Balș”, dar cei doi demonstrează că dragostea lor e mai puternică decât orice, chiar și decât virusul ucigaș.

Oana și Viorel Lis s-au infectat, recent, cu periculosul coronavirus. În data de 12 noiembrie, seara, cei doi soți au ajuns la Institutul ”Matei Balș” din București, după ce au acuzat stări de rău. Soția fostului edil al Capitalei a postat o imagine emoționantă, în timp ce se țin de mână, pe patul de spital.

“Împreună. La bine și la greu. Cum am stabilit. Noi doi. Pardon, noi trei, noi doi și Covidul!“, a scris Oana Lis pe Instagram.

Prin ce trec soții Lis la spital

Celebra blondă a vorbit despre starea de sănătate a soțului ei, în urmă cu doar câteva zile.

”Viorel are mai multe riscuri, i-a crescut diabetul, mai multe. Stă cu oxigen la salon, suntem împreună în același salon pentru că eu am și grija cu el deoarece are probleme cu picioarele.

Cum am zis, important e că am descoperit la timp. Dacă eram bine nu veneam la spital. El s-a internat primul, la început nu erau locuri pentru mine”, a povestit Oana Lis la Antena Stars.

